Van Basten komt met vernietigende analyse: ‘Hij mag niet in De Kuip spelen’

Feyenoord slaagde er zondagmiddag in de eigen Kuip niet in om te winnen van Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelde met 1-1 gelijk tegen de stadgenoot. Marco van Basten komt in het programma Rondo van Ziggo Sport met een vernietigende analyse over Feyenoord en de momenteel geblesseerde spits Robert Bozeník in het bijzonder.

“Het viel tegen. Ik vond Feyenoord rommelig, totaal niet wakker. Er zat geen spel in. Ze mogen blij zijn dat ze in de laatste minuut niet verloren hebben. Sparta speelde met veel mensen achter de bal. In het begin verdedigden ze niet zo goed, maar Feyenoord heeft gewoon niet zoveel kwaliteit. Aan de bal of in kleine ruimtes: als je daarna Ajax of PSV ziet, zit er een groot verschil in. Ik vind het leuk als het goed gaat bij Feyenoord, maar in de tweede helft werd het alleen maar slechter”, zo analyseert Van Basten het duel van Feyenoord tegen Sparta.

Advocaat bracht dezelfde opstelling binnen de lijnen als twee weken geleden, toen er met 1-4 werd gewonnen van Willem II. Het betekende dat Bryan Linssen de spits was en geflankeerd werd door Mark Diemers en Steven Berghuis. “Diemers ook, man... Texeira vond ik ook tegenvallen, die was echt niet goed. Fer viel uit, Toornstra had de vorm niet. Ik moet zeggen dat ik de rechtsback (Bart Nieuwkoop, red.) erg vond tegenvallen. De keeper (Justin Bijlow, red.) was goed, het centrale duo (Marcos Senesi en Uros Spajic, red.) is goed. Haps speelde de eerste helft goed, maar was de tweede helft ook om te huilen. Er blijft te weinig over.”

Presentator Jack van Gelder stelt dat het voor Feyenoord prettig zou zijn als er een spits is die ‘een bal kan vasthouden of afmaken’. De eveneens aanwezige Bert van Marwijk denkt dat de Rotterdammers tegen Sparta misschien meer aan Nicolai Jörgensen zouden hebben gehad. De Deense spits kwam als invaller binnen de lijnen. “Die is één op de vier wedstrijden aanwezig, in de rest is hij geblesseerd. Dat is triest, dat is jammer”, reageert Van Basten. Van Gelder wijst op het feit dat Bozeník voorlopig nog even de roulatie lijkt te zijn. “Bozeník heeft ook het niveau niet, vind ik. Die mag niet in De Kuip spelen. Het klinkt een beetje lullig, want die jongen is van goede wil. Maar hij is technisch gewoon te min.”

Van Gelder zegt dat het ‘vreemd’ is dat Orkun Kökcü momenteel niet speelt bij Feyenoord. “Bij Feyenoord heb je weinig jonge jongens. Johnston kwam er in. Nou, als dat de jeugd is... Kökcü heeft wel een aantal keer laten zien dat hij goed kan voetballen, maar de jonge jongens komen niet door bij Feyenoord”, reageert Van Basten. “Als ze kwaliteit hebben, laten ze ze ook bij Feyenoord spelen. Dick zet ze niet eens op de bank, dat is ook een teken. Terwijl Feyenoord een grotere vijver heeft om uit te vissen voor de jeugdopleiding dan Ajax. Honderd procent. In Zuid-Holland wonen veel meer mensen dan in Noord-Holland.”