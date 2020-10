Liverpool mist man met meeste Champions League-ervaring tegen Ajax

Liverpool is gehavend uit de stadsderby tegen Everton (2-2) gekomen. Zowel Virgil van Dijk als Thiago Alcántara heeft een knieblessure overgehouden aan de wedstrijd van zaterdagmiddag, al is de blessure van de verdediger ernstiger dan die van de middenvelder. Volgens de Liverpool Echo wordt verwacht dat Alcántara relatief snel weer inzetbaar is voor trainer Jürgen Klopp.

De uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League van woensdagavond komt echter te vroeg voor de 29-jarige Spanjaard, zo is de verwachting. Zondag werd Alcántara in een ziekenhuis in Mossley Hill onderworpen aan enkele medische tests. De artsen stelden vast dat er geen sprake is van ernstige schade aan het gewricht. Dat is wel het geval bij Van Dijk, die mogelijk zijn laatste wedstrijd van het seizoen al gespeeld heeft. De mandekker hield een kruisbandblessure over aan een roekeloze tackle van keeper Jordan Pickford.

Enkele minuten voor het eind van de derby plantte Richarlison zijn noppen op de knie van Alcántara. Het leverde de aanvaller van Everton een directe rode kaart op. Jürgen Klopp liet voor de camera van BT weten niet blij te zijn met de personele problemen. "Toen ik net van het veld stapte, vertelde Thiago dat hij denkt een blessure te hebben opgelopen door Richarlison", verwees de Duitser naar de late overtreding van de Braziliaan. "We zijn met Virgil al een speler kwijtgeraakt en nu misschien nog iemand. Het was niet bepaald onze dag."

Alcántara maakte afgelopen zomer voor een maximumbedrag van dertig miljoen euro over van Bayern München. Hij speelde in de tweede helft van de eerste competitiewedstrijd tegen Chelsea (0-2 zege), maar stond vanwege een besmetting met het coronavirus aan de kant in de daaropvolgende twee Premier League-duels. Zaterdag beleefde hij tegen Everton zijn rentree en stond hij voor het eerst in de basis van Liverpool. Met 61 optredens is hij de speler met de meeste ervaring in de Champions League in de selectie van the Reds. Liverpool kan ook niet beschikken over doelman Alisson.