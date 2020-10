Kenneth Perez kraakt wisselspeler Ajax: ‘Hij is superonzeker aan de bal’

Het middenveld van Ajax in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (5-1 zege) is de analisten van FOX Sports goed bevallen. In de thuiswedstrijd van zondagmiddag vormden Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch het middenrif. Het terughalen van Klaassen is 'een heel slimme zet' van Ajax, vermoedt Ronald de Boer. De teruggekeerde middenvelder kwam in de tweede helft tot scoren vanaf de strafschopstip.

De Boer noemt Klaassen 'een speler die weet waar het om gaat, de bal simpel laat rondgaan en jaagt als hij de bal niet heeft'. "Het is een heel slimme zet om een speler terug te halen die weet wat je moet doen bij Ajax. Hij brengt rust, kan het spel versnellen, weet wanneer hij de bal bij zich moet houden of moet tikken... Het is een heel ervaren rot nu", concludeert de individuele techniektrainer uit de Ajax-jeugdopleiding. "Je hebt nu een speler die gepokt en gemazeld is, net als toen Daley Blind en Dusan Tadic terugkeerden."

Erik ten Hag vindt het ‘te makkelijk’ om te concluderen dat het perfecte middenveld van Ajax bekend is, liet hij na de wedstrijd weten. Voor de interlandperiode koos hij in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0 nederlaag) nog voor Edson Álvarez, Quincy Promes en Gravenberch. "Die andere jongens hebben het ook uitstekend gedaan. Quincy, Edson Álvarez... We hebben opties en we kunnen per wedstrijd bekijken wat het beste is", zei Ten Hag. In de uitspraak dat zij het 'uitstekend' hebben gedaan, kan Perez zich niet vinden.

"Uitstekend gedaan? Ze hebben 9 van de vorige 21 wedstrijden verloren. Als Ajax heb je veruit het meeste geld en de breedste bank. Dan kun je het toch niet hebben over ‘uitstekend’, Ronald?", werpt Perez op. "Helemaal mee eens, maar hij gaat zijn spelers niet publiekelijk afvallen", legt De Boer uit. "Maar hij kan wel gewoon zeggen dat het er vandaag goed uitzag." Het klopt dat Ajax 9 van de 21 voorgaande officiële duels verloor, maar Ten Hag speelde in die wedstrijden uiteraard met verschillende samenstellingen. Zijn uitspraak ging specifiek over de middenvelders die zondag geen basisplaats hadden, niet over Ajax als geheel.

Álvarez bleef zondag negentig minuten op de bank. In de eerste vier competitieduels van dit seizoen had hij een basisplaats, maar volgens Perez wordt de Mexicaan verkeerd ingezet. "Ten Hag brengt Álvarez vaak omdat hij controle wil, maar er is totaal geen controle bij Álvarez. Hij is superonzeker aan de bal. Ik zie hem ook te pas en te onpas het zestienmetergebied van de tegenstander in lopen. Ik kan me voorstellen dat je een speler wilt die de controle heeft, vast aan de bal is, goed in de duels is... Maar dat is niet zo. En je kunt het die jongen ook niet echt kwalijk nemen. Hij is natuurlijk gehaald als centrale verdediger. Hij heeft eigenlijk nooit de kans gekregen als centrale verdediger."