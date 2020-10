Wereldgoal completeert bizarre comeback van West Ham tegen Tottenham

West Ham United heeft het onmogelijke gepresteerd op bezoek bij Tottenham Hotspur. Al na zestien minuten stonden the Spurs in eigen stadion op een 3-0 voorsprong, door doelpunten van Harry Kane (tweemaal) en Heung-Min Son. In de laatste acht minuten gaf de ploeg van manager José Mourinho, waar Steven Bergwijn in de basiself stond en vervangen werd door Gareth Bale, de ruime marge uit handen. Manuel Lanzini verzorgde in de laatste minuut van de blessuretijd met een wereldgoal de 3-3.

Voor de interlandperiode scoorde Tottenham Hotspur er al lustig op los tegen Maccabi Haifa (7-2) en Manchester United (1-6) en daar ging het team van José Mourinho tegen West Ham ‘gewoon’ mee door. Na een kwartier leidde de thuisploeg al met 3-0. Kane speelde een hoofdrol in de vroege voetbalshow. Na dertig seconden verstuurde de spits vanaf de eigen helft een afgemeten lange bal richting Heung Min-Son, die Fabian Balbuena uitkapte en de bal in de rechterhoek krulde. Kort daarna scoorde Kane zelf op fraaie wijze: buiten het strafschopgebied speelde hij de bal door de benen van Declan Rice, alvorens met succes de linkerhoek uit te zoeken.

Harry Kane scoort twee keer in acht minuten en vooral de tweede is heel fraai. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 18 oktober 2020

Kane tekende met zestien minuten op de klok voor zijn tweede treffer van de avond en de 3-0. Sergio Reguilón vond met een afgemeten voorzet het hoofd van de spits, die met een bekeken kopbal in de verre hoek West Hgam-doelman Lukasz Fabianski verschalkte. Het was alweer 33e doelpunt waabij Kane betrokken was sinds het aantreden van José Mourinho als manager van Tottenham in november 2019, wat meer is dan iedere andere Premier League-speler.

Na de vroege 3-0 - de vroegste in de Premier League sinds augustus 2007, toen er tegen Derby County na veertien minuten spelen een dergelijke voorsprong op het scorebord stond, nam Tottenham enigszins gas terug. Fabianski voorkwam in de eerste helft nog een tweede treffer van Son en na rust was Kane nog gevaarlijk, maar Tottenham leek de ruime marge wel prima te vinden. In de laatste tien minuten van het duel, nadat Bale binnen de lijnen was gekomen voor Bergwijn, kwam de thuisploeg echter nog in de problemen.

OMG! 7?2?' Gareth Bale valt in 8?2?' 3-1 8?5?' 3-2 9?0??4?' 3-3 Geplaatst door voetbalzone op Zondag 18 oktober 2020

Fabián Balbuena kopte vanuit een vrije trap van Aaron Cresswell de op het eerste oog eretreffer tegen de touwen. Toen Davinson Sánchez met nog vijf minuten te gaan zijn eigen doelman Hugo Lloris verschalkte, leek het écht nog spannend te worden. West Ham voerde de druk in de absolute slotfase nog op in de zoektocht naar de gelijkmaker en kwam in de laatste minuut van de blessuretijd op 3-3. Manuel Lanzini maakte met een wereldgoal van grote afstand de ongekende comeback van West Ham compleet.