Liverpool bevestigt dramatisch nieuws over Virgil van Dijk

Virgil van Dijk heeft in de wedstrijd tussen Everton en Liverpool (2-2) een zware knieblessure opgelopen. Liverpool meldt via de officiële kanalen bekend dat de verdediger geopereerd zal moeten worden aan het gewricht, waardoor hij vermoedelijk lange tijd aan de kant zal staan. BeIN Sports meldde zaterdag al dat er uit een MRI-scan was gebleken dat Van Dijk zijn voorste kruisband had afgescheurd.

Van Dijk moest zaterdagavond al in de elfde minuut naar de zijlijn. De captain van het Nederlands elftal kwam hard in botsing met Everton-doelman Jordan Pickford, die met zijn voeten vooruit inkwam op Van Dijk. De getroffen 29-jarige mandekker greep direct naar zijn knie en liet zich vervolgens vervangen door Joe Gomez. De VAR boog zich daarop nog over het incident, maar besloot niet in te grijpen, omdat Van Dijk voorafgaand aan het moment buitenspel stond.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

“Liverpool kan bevestigen dat Virgil van Dijk geopereerd zal worden aan de knieblessure die hij in de wedstrijd tegen Everton heeft opgelopen. De banden in zijn knie zijn beschadigd geraakt tijdens een botsing met Jordan Pickford”, schrijft Liverpool in een statement op de officiële website. “Van Dijk moest gewisseld worden en na onderzoek is gebleken dat hij geopereerd moet worden. We hebben geen specifiek tijdschema voor zijn herstel, dus er kan nog niet gezegd worden wanneer hij weer in actie kan komen.”

“Na de operatie begint Van Dijk aan een revalidatieprogramma dat is opgesteld door de medische staf, zodat hij zo snel mogelijk weer fit kan zijn”, zo valt er te lezen op de website van the Reds. Liverpool meldt niet de exacte ernst van de blessure van Van Dijk, maar verschillende media in Engeland schrijven dat de verdediger inderdaad zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. De revalidatie van een kruisbandblessure neemt normaal gezien zes tot negen maanden in beslag.