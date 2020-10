Arjen Robben kan verschil nog niet maken in invalbeurt van 19 minuten

Het duel tussen FC Groningen en FC Utrecht heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetballen stond er een 0-0 stand op het scorebord in het Hitachi Capital Mobility Stadion van de Trots van het Noorden. Arjen Robben viel in de 76e minuut in bij FC Groningen en maakte uiteindelijk negentien speelminuten, waarin de ban niet gebroken werd.

Robben maakte tegen FC Utrecht voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie van FC Groningen sinds de eerste speeldag, toen hij al vroeg in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-3 nederlaag) uitviel met een spierblessure. De 36-jarige aanvaller begon echter op de reservebank, terwijl trainer Danny Buijs één wijziging doorvoerde ten opzichte van het met 1-0 gewonnen thuisduel met Ajax. Remco Balk, tegen de Amsterdammers nog de enige doelpuntenmaker, werd gepasseerd ten faveure van Patrick Joosten. Bij FC Utrecht ontbrak doelman Maarten Paes, terwijl ook Othman Boussaid en Mimoun Mahi ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) uit de basiself verdwenen. Thijmen Nijhuis, Sander van de Streek en Moussa Sylla waren hun vervangers.

In de eerste helft golfde het spel in het Hitachi Capital Mobility Stadion op en neer. Nadat FC Groningen in de beginfase via Joosten en Ahmed El Messaoudi speldenprikjes had uitgedeeld, liet Simon Gustafson namens de bezoekers een behoorlijke mogelijkheid onbenut. El Messaoudi en Damil Dankerlui leverden in het slot van de eerste helft nog schoten af, maar die brachten FC Utrecht-doelman Nijhuis niet echt in de problemen. Diens collega Sergio Padt moest kort na rust wel aan de bak na een kopbal van Van de Streek.

Met ruim vijftig minuten op de klok leek de ban gebroken te worden. Op aangeven van Django Warmerdam schoot Sylla raak, maar diens treffer werd geannuleerd wegens buitenspel. In de periode daarna bleek Padt tot drie keer toe een sta-in-de-weg voor FC Utrecht, daar de doelman reddend optrad bij kansen voor Gyrano Kerk, Van de Streek en Bart Ramselaar. Een kwartier voor het einde kwamen Eljero Elia en Robben binnen de lijnen, als vervangers van Sylla en Ramon Lundqvist.

De slotfase leverde vervolgens echter niet al teveel grote kansen op. Kerk schoot nog wel in het zijnet, waarna hij geraakt leek te worden door een sliding FC Groningen-verdediger Ko Itakura. Scheidsrechter Jeroen Manschot greep echter niet in en ook de videoscheidsrechter was klaarblijkelijk van mening dat er geen strafschop gegeven hoefde te worden. Mede daardoor bleef er uiteindelijk een doelpuntloze stand op het scorebord. FC Groningen en FC Utrecht blijven in de middenmoot, met respectievelijk zeven en zes punten. De Domstedelingen hebben echter nog wel een wedstrijd tegoed.