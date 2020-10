PSV aan kop in Eredivisie na vroeg doelpunt Mario Götze

PSV heeft zondag zonder al te veel moeite met PEC Zwolle afgerekend. Het team van trainer Roger Schmidt zegevierde met 0-3 in Overijssel, waar debutant Mario Götze slechts acht minuten nodig had om zijn eerste doelpunt in Eindhovense dienst te maken. Ibrahim Sangaré maakte eveneens als basiskracht zijn debuut voor de Eindhovenaren. Door de zege gaat PSV, dat donderdag in de Europa League aantreedt tegen Granada, met dertien punten uit vijf duels aan kop in de Eredivisie.

PSV was in de eerste helft behoorlijk effectief: na het klinken van het rustsignaal stond er een tussenstand van 0-3 op het scorebord. Het team van Schmidt kende relatief gezien een vrij makkelijke middag in Zwolle, maar ook de trainer zag ongetwijfeld dat PSV te veel defensieve onvolkomenheden had én soms slordig aan de bal was. Het ontbrak PEC echter aan kwaliteit én precisie om de wedstrijd nog enigszins spannend te houden. Zelfs een strafschop halverwege de eerste helft was niet aan de ploeg van John Stegeman besteed.

Na amper acht minuten spelen kwam PSV op 0-1: een terugspeelbal van Clint Leemans werd onderschept door Götze, die vervolgens Michael Zetterer passeerde. De 0-2 had veel weg van een trainingsdoelpunt. Na een bal over diverse schijven schoot Cody Gakpo op aangeven van Philipp Max de bal binnen en daarmee zijn achtste in zijn laatste negen officiële wedstrijden voor PSV. PEC kreeg een dot van een kans op een aansluitingsgoal. Max gleed uit, waarna Timo Baumgartl op knullige wijze een overtreding op Reza Ghoochannejhad maakte. De slechte strafschop van de aanvaller was een prooi voor Yvon Mvogo.

De misser was veelzeggend voor de wedstrijd van PEC, dat ook via Jesper Drost en Immanuel Pherai kansen op een doelpunt had. Enkele minuten voor rust zette Donyell Malen de ruststand op het scorebord. Zetterer had geen antwoord op zijn schot van afstand: 0-3. Stegeman greep in de rust in en haalde Destan Bajselmani en Reza naar de kant, ten faveure van Mustafa Saymak en Slobodan Tedic. Het sorteerde echter geen effect: in de tweede helft grossierden PEC en PSV in balverlies. Malen had in de tweede helft tot twee keer toe uitzicht op een tweede doelpunt, maar beide keren liet zijn afwerking te wensen over. Aan de andere kant schoot Saymak over toen PEC een goede aanval had opgezet.

Voor Götze zat het duel er na 67 minuten op: de debutant werd vervangen door Mohamed Ihattaren. Enkele minuten voor tijd kreeg invaller Eliano Reijnders nog een goede kans, maar zijn kopbal werd gepakt door Mvogo. Adrian Fein maakte als invaller zijn debuut: hij viel enkele minuten voor tijd in voor Sangaré. PSV speelt volgende week zondag uit tegen Vitesse, dat net als Ajax maar een punt minder dan het team van Schmidt heeft. PEC, dat elfde staat met vier punten uit evenveel duels, wacht woensdag een inhaalduel met RKC Waalwijk.