Davy Klaassen treft oude rivaal: ‘Eigenlijk heb ik wel iets te bewijzen’

Davy Klaassen beleefde zondagmiddag een succesvolle rentree in het shirt van Ajax. De middenvelder stond negentig minuten binnen de lijnen tegen sc Heerenveen (5-1) en scoorde in de tweede helft uit een strafschop. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd blikt Klaassen samen met trainer Erik ten Hag terug op de wedstrijd en kijkt hij vooruit naar het Champions League-duel met Liverpool van woensdagavond. De beelden zijn in onderstaande video te zien.