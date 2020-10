Leroy Fer staat tijdens extreem drukke periode aan de kant bij Feyenoord

Feyenoord moet het voorlopig stellen zonder Leroy Fer. De middenvelder viel zondagmiddag halverwege de tweede helft uit tegen Sparta Rotterdam (1-1) met een hamstringblessure. Zijn trainer Dick Advocaat verwacht minstens een maand niet te kunnen beschikken over Fer, die dit seizoen in alle competitieduels een basisplaats had.

"Hij heeft een hamstringblessure, dus dat duurt wel vier tot zes weken", vertelt Advocaat tijdens de persconferentie na afloop van de stadsderby. Voor de camera van FOX Sports reageerde de trainer nuchter, door te stellen dat er 'dan iemand anders zal moeten spelen'. Op de persconferentie geeft hij evenwel toe te balen van de absentie van Fer. "We hebben iedereen hard nodig, dus ook Leroy. Het is jammer dat zo'n speler dan ook nog eens wegvalt."

Feyenoord heeft een druk programma voor de boeg. Donderdag begint de club met een uitwedstrijd tegen Dinamo Zagreb aan de groepsfase van het nieuwe Europa League-seizoen. Ook in de twee weken daarop is Feyenoord actief in Europa, met wedstrijden tegen Wolfsberger AC (thuis) en CSKA Moskou (thuis), terwijl voor de komende interlandperiode ook nog competitieduels met RKC Waalwijk (uit), FC Emmen (uit) en FC Groningen (thuis) wachten. In de komende 21 dagen speelt Feyenoord 6 wedstrijden.

Fer staat bij Feyenoord centraal op het middenveld. Hij vormde in de afgelopen twee duels een middenrif met Jens Toornstra en João Teixeira. Tegen Sparta werd Fer vervangen door Lutsharel Geertruida, die normaliter in de verdediging staat, maar desondanks verdienstelijk speelde in een controlerende rol op het middenveld. De afwezigheid van Fer zou dus kansen kunnen bieden voor Geertruida, al zal ook Orkun Kökcu hopen op een kans; het talent had in de afgelopen twee duels geen basisplaats.