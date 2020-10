Maduro geniet van mondige Ajacied: ‘Je hoort nu ook alles op het veld’

Erik ten Hag vindt het ‘te makkelijk’ om te concluderen dat het perfecte middenveld van Ajax bekend is. In de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (5-1) van zondagmiddag vormden Mohammed Kudus, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch het middenrif. Ten Hag is goed te spreken over de samenwerking, maar benadrukt dat hij meerdere opties heeft. Hij wil zijn keuzes per wedstrijd bepalen.

"Dat is mij te makkelijk", reageert Ten Hag op de vraag of de 'puzzel in elkaar is gevallen' op het middenveld. Voor de interlandperiode koos hij in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-0 nederlaag) nog voor Edson Álvarez, Quincy Promes en Gravenberch. Laatstgenoemde miste eerder dit seizoen de wedstrijden tegen RKC Waalwijk (3-0 zege) en Vitesse (2-1 zege), naar verluidt omdat hij besmet was met het coronavirus. Kudus was niet fit genoeg om tegen Groningen te spelen. "Gravenberch was een paar wedstrijden niet beschikbaar. Kudus was de vorige wedstrijd niet beschikbaar. Klaassen was er nog niet."

"Uiteindelijk zal het wel meer in elkaar vallen. Het middenveld is natuurlijk het zenuwcentrum", beseft Ten Hag. "Maar die andere jongens hebben het ook uitstekend gedaan. Quincy, Edson Álvarez... We hebben opties en we kunnen per wedstrijd bekijken wat het beste is." Evenwel is Ten Hag zeer te spreken over Klaassen, die zijn rentree bij Ajax opluisterde met een doelpunt uit een strafschop. "Het is heel erg belangrijk om zo’n sturende speler op het veld te hebben. Hij kan de ploeg neerzetten en de groep bij elkaar houden. Hij is multifunctioneel: hij kan aanvallen én verdedigen. Die dynamiek hebben we nodig."

Vlak voor de aftrap van Ajax - SC Heerenveen! Geplaatst door voetbalzone op Zondag 18 oktober 2020

Het 'sturende' aspect in het spel van Klaassen viel ook analist Hedwiges Maduro op. Al vanaf de eerste minuten was, door het ontbreken van het publiek, te horen dat Klaassen zijn ploeggenoten instructies gaf op het veld. "Hij is duidelijk een toevoeging, vooral in het neerzetten van de spelers voor zich. Zo’n speler heeft Ajax nodig", meent de voormalig middenvelder van de Amsterdammers, die voor FOX Sports in het stadion was. "Je hoort nu ook alles. Daley Blind zet werkelijk iedereen neer en Klaassen zet de spelers voor zich neer."

Zelf legt Klaassen uit dat zijn mondigheid hoort bij zijn karakter. Hij erkent dat er 'misschien wel meer gepraat' moet worden bij Ajax. "We hebben een aantal jonge jongens en ik weet zelf ook dat het voor jonge spelers niet zo makkelijk is. Maar daar moet je je toch overheen zetten. Soms heeft dat wat tijd nodig, maar ik denk dat daar nog groei in zit", aldus de middenvelder, die blij is met zijn rentree. "Het was fijn om weer terug te zijn. Als je met 5-1 wint en een doelpunt kunt maken, dan ben je blij."