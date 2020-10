Opvallend onderonsje tussen Milan van Dongen en Stegeman over Götze

Mario Götze maakt zondagmiddag direct als basisspeler zijn debuut voor PSV in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De Eindhovenaren stuntten op de laatste dag van de transferwindow met het binnenhalen van de Duitse aanvallende middenvelder, die na zijn vertrek bij Borussia Dortmund zonder club zat. Het maakt John Stegeman echter weinig uit dat Götze speelt en Kenneth Perez en Ronald de Boer begrijpen dat de trainer van PEC Zwolle zo reageert.

Stegeman verscheen voorafgaand aan de wedstrijd tegen PSV voor de camera van FOX Sports. “Nou John, dat maak je niet wekelijks mee, een wereldkampioen tegenover je”, zo opent verslaggever Milan van Dongen. “Mja, dat is mooi hè..”, reageert Stegeman. “Dat is toch leuk?”, vraagt Van Dongen vervolgens aan de oefenmeester. “Het maakt me helemaal niks uit”, reageert Stegeman. Het zorgt voor een enigszins verbaasde reactie bij Van Dongen. “Nee, helemaal niks”, verduidelijkt Stegeman daarna nog eens.

“Ben ja dan zo nuchter? Als je vandaag wint, versla je toch een wereldkampioen”, vervolgt Van Dongen. “Nee, sorry. Het zal wel aan mij liggen. Het is hartstikke mooi dat die jongen in Nederland gaat voetballen, mooi voor het Nederlandse voetbal, maar het maakt mij geen ene klap uit”, stelt Stegeman. “Oh, oké. Wij verheugen ons er wel op. Mag dat wel?”, vraagt Van Dongen vervolgens aan Stegeman. “Ja, absoluut. Ik denk dat elke voetballiefhebber zich daarop verheugt, maar ik ben met mijn eigen elftal bezig”, zo luidt het antwoord. “Tegen wie we moeten, neem ik ter kennisgeving aan.”

Het gesprek tussen Van Dongen en Stegeman wordt vervolgens ook besproken in de studio van FOX Sports. “Het ligt niet aan hem, hoor. Milan is een goede collega, maar dit was niet...”, zo neemt Perez het op voor Stegeman. Presentator Jan Joost van Gangelen vraagt hem en zijn mede-analist of zij het ‘onzin’ vinden. “Ja, het is zo lang geleden”, zo haakt De Boer in. “Hij is met PEC Zwolle bezig en zal best respect voor Götze hebben, maar hij heeft al zo lang niet gespeeld ook.”

“Natuurlijk ben je benieuwd, omdat je hem zo lang niet hebt zien voetballen. Je bent toch benieuwd of iemand die zo lang niet gevoetbald heeft in de Eredivisie dé speler kan zijn. Ik ben het wel met Schmidt eens dat de lekkerste manier om te wennen is door te spelen. Dan kom je er het snelst achter hoe het precies werkt. Ik vind het apart dat mensen op de bank moeten zitten om te leren hoe je moet voetballen”, besluit Perez. Götze is overigens uitstekend van start gegaan bij PSV, want hij tekende al na acht minuten spelen voor de openingstreffer in Zwolle.