Ajax boekt overtuigende zege in aanloop naar visite van Liverpool

Ajax heeft zondag met ruim verschil van sc Heerenveen in de Eredivisie gewonnen. Het team van Erik ten Hag zette de bezoekers uit Friesland in de eerste helft met relatief weinig moeite op een ruime achterstand en maakte het karwei na rust af: 5-1. Zowel in de eerste als de tweede helft moest de VAR eraan te pas komen om, samen met Björn Kuipers, twee strafschoppen aan Ajax toe te wijzen. De tweede strafschop in de Johan Cruijff ArenA werd verzilverd door Davy Klaassen, die als basiskracht zijn rentree bij Ajax maakte.

Ajax startte uitstekend en kwam al vroeg op voorsprong. Dusan Tadic kreeg vanaf de linkerkant alle ruimte om de bal klaar te leggen voor zijn rechter en krulde het leer in de verre hoek achter de kansloze Erwin Mulder: 1-0. De ploeg van Johnny Jansen beet ondanks de vroege tegentreffer echter goed van zich af en kreeg een grote kans op de gelijkmaker. Na een misverstand tussen Mohammed Kudus en Daley Blind kreeg Henk Veerman de bal op maat van Joey Veerman, maar André Onana reageerde goed op zijn kopbal.

Het team van Ten Hag kwam dankzij een rake strafschop op 2-0. Een voorzet van Tadic vanaf links werd op de rand van het strafschopgebied geblokt door Sherel Floranus. Kuipers wees in eerste instantie naar de cornervlag, na drie minuten kwamen de VAR én de scheidsrechter tot de conclusie dat Ajax een strafschop verdiende. Tadic schoot de bal feilloos binnen: 2-0. Een hard gelag voor Heerenveen, dat op de 1-0 van Tadic na eigenlijk geen kans had weggegeven en bijna zelf via Veerman had gescoord.

Kudus gooide het duel echter tien minuten voor rust al op slot. De middenvelder schoot vanuit de drukte raak na een goede combinatie bij Ajax en dat betekende zijn eerste in dienst van de Amsterdammers: 3-0. Het was aanvankelijk behoorlijk gezapig in de tweede helft. Ajax leek met het hoofd al bij de Champions League-ontmoeting met Liverpool en spaarde energie, terwijl Heerenveen er niet in slaagde om de spanning terug te brengen.

Ten Hag koos ervoor om Tadic en Noussair Mazraoui naar de kant te halen, ten faveure van Antony en de debuterende Sean Klaiber. Antony liet meteen van zich horen door na een goede combinatie met Klaassen over te schieten, maar een razendsnelle counter leidde daarna de 3-1 in. De defensie van Ajax stond volledig verkeerd en Henk Veerman tekende op aangeven van Mitchell van Bergen voor de aansluitingstreffer van de Friezen. Het bleek echter slechts een korte opleving van de noorderlingen.

Twintig minuten voor tijd werd Lassina Traoré vastgehouden door Rodney Kongolo. De VAR durfde het niet aan na het bekijken van de beelden en uiteindelijk ging Kuipers weer zelf naar het scherm. De scheidsrechter wees naar de stip, waar Klaassen de bal hard en hoog achter Mulder schoot: 4-1. In de slotminuten ging Antony op aangeven van Kudus de diepte in en schoot hij de bal met links in de verre hoek: 5-1. Ajax gaat door de overwinning samen met Vitesse, dat tegelijkertijd met 0-2 won bij ADO Den Haag, voorlopig gedeeld aan kop in de Eredivisie. Heerenveen zakt twee plaatsen en staat nu zesde.