Mario Götze krijgt meteen basisplaats bij PSV

Mario Götze maakt zondagmiddag direct zijn debuut voor PSV in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Trainer Roger Schmidt heeft tevens een basisplaats ingeruimd voor aanwinst Ibrahim Sangaré, die overkwam van Toulouse. Terwijl de twee aanwinsten dus aan de aftrap verschijnen, nemen Mohamed Ihattaren en Noni Madueke in het MAC3PARK Stadion plaats op de reservebank.

Schmidt liet vrijdag op de persconferentie weten dat Götze fit oogde, maar dat hij nog wedstrijdritme miste. “Mario oogt fit. Ook toen hij geen club had, heeft hij individueel hard getraind. De interlandperiode was voor nieuwkomers fijn, ze konden zo rustig integreren. Mario is nog niet 100 procent fit, dat is logisch. Hij mist nog wedstrijdritme”, liet de Duitse oefenmeester weten. PSV stuntte op de laatste dag van de transferwindow met het binnenhalen van Götze, die na zijn vertrek bij Borussia Dortmund zonder club zat.

Götze speelde op 26 mei namens Borussia Dortmund tegen Bayern München (0-1 nederlaag) zijn laatste officiële wedstrijd. Toch acht Schmidt hem nu fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen in het duel met PEC Zwolle. Naast de Duitse aanvallende middenvelder maakt ook de voor negen miljoen euro van Toulouse overgekomen Sangaré zijn debuut. De Ivoriaan vormt op het middenveld het controlerende blok met Pablo Rosario, terwijl Cody Gakpo en Mauro Júnior normaal gesproken op de flanken spelen.

Schmidt had niet de beschikking over Jordan Teze en Eran Zahavi, die in aanloop naar het bezoek aan PEC Zwolle een positieve coronatest aflegden. Ten opzichte van het met 2-0 gewonnen thuisduel met Fortuna Sittard verliest Nick Viergever zijn basisplaats aan de van een blessure teruggekeerde Philipp Max. Teze wordt vervangen door Timo Baumgartl, terwijl de afwezigheid van Zahavi dus wordt opgevangen met Götze. Sangaré neemt in de opstelling van PSV de plaats in van Ryan Thomas, die niet bij de wedstrijdselectie zit. Aanwinst Adrian Fein, die overkwam van Bayern München, zit in Zwolle wel op de reservebank.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Bajselmani; Huiberts, Nakayama, Drost; Leemans, Ghoochannejhad en Pherai.

Opstelling PSV: Mvogo, Dumfries, Baumgartl, Boscagli, Max; Sangaré, Rosario, Mauro, Gakpo; Götze en Malen.