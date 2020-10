Ten Hag legt wijzigingen in basiself Ajax uit: ‘Dat is de emotie van het volk'

Davy Klaassen viert zondag als basisspeler zijn officiële rentree in het shirt van Ajax. De middenvelder krijgt tegen sc Heerenveen direct het vertrouwen van Erik ten Hag, die zijn basisploeg op vijf plaatsen heeft gewijzigd. “Klaassen moet een belangrijke rol gaan spelen. Hij is fit en heeft met Werder Bremen lang doorgespeeld in de Bundesliga. Hij heeft niet veel aanpassingstijd nodig. Hoe eerder hij gaat spelen en hoe meer hij gaat spelen, hoe sneller dat zal gaan”, vertelde Ten Hag voor aanvang van de wedstrijd in gesprek met FOX Sports.

Klaassen vormt het middenveld met Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch. “Bij balbezit zal hij dieper spelen en bij balverlies zal hij meer teruggetrokken spelen”, antwoordde Ten Hag op de vraag op welke positie Klaassen ging spelen. "Het heeft ook met de tegenstander te maken, hoe staat de tegenstander.” Edson Álvarez en Quincy Promes zijn hun basisplek kwijt. Dat geldt ook voor Antony, die op de rechterflank moet plaatsmaken voor landgenoot David Neres, en Zakaria Labyad, daar Lassina Traoré in de spits de voorkeur krijgt.

“David is natuurlijk lange tijd weggeweest en we hebben hem langzaam teruggebracht. Hij is fit en mist alleen nog wedstrijdritme”, verklaarde Ten Hag over de basisplaats van Neres. “We spelen om de drie dagen een wedstrijd en we zullen een keer moeten beginnen.” Labyad is zondagochtend vader geworden, maar hij had sowieso niet gespeeld. “Nee, tegen een compacte tegenstander zie je dat we moeite hebben om tot ons aanvalsspel te komen. Veel balbezit, maar te weinig kansen en mogelijkheden. Vandaar dat we kiezen voor dit middenveld en deze aanval. Waarom Traoré? Hij is sterk, hij heeft body en is een box-speler. Hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding en hij krijgt nu een kans.”

Ten Hag wilde daarmee niet zeggen dat het voorheen niet werkte. "Dat is allemaal emotie van het volk. Labyad heeft het in de voorbereiding goed gedaan en veel goals gemaakt", benadrukte de trainer. "Tegen RKC en tegen Vitesse speelde hij ook goed. Tegen Sparta en tegen FC Groningen, dat zijn compacte tegenstanders, hebben de spelers het minder kunnen laten zien. "

Ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen FC Groningen keert Perr Schuurs terug in het centrum van de defensie. Hij is hersteld van een blessure en lost Jurriën Timber weer af in de Ajax-basis. Klaassen speelt tegen Heerenveen zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax sinds 24 mei 2017, toen hij aanvoerder was van de ploeg die in de Europa League-finale van Manchester United verloor.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic.