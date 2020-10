Erik ten Hag wijzigt basiself van Ajax op liefst vijf plaatsen

Davy Klaassen maakt zondagmiddag als basiskracht zijn rentree bij Ajax. De van Werder Bremen overgenomen middenvelder vormt in het thuisduel met sc Heerenveen een middenrif met Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch. Edson Álvarez, Antony, Zakaria Labyad en Quincy Promes moeten op de bank plaatsnemen. Dusan Tadic blijft op de flank; Lassina Traoré start in de spits.

Ten opzichte van het verloren duel met FC Groningen (1-0) voert Ten Hag, die mogelijk rekening houdt met de wedstrijd tegen Liverpool van woensdag, zodoende liefst vijf wijzigingen door. Zo keert ook de herstelde Perr Schuurs terug als centrale verdediger, als vervanger van Jurriën Timber, en krijgt David Neres voorin een kans. Hij krijgt de voorkeur boven Antony. Het is nog onduidelijk wat voor rol Klaassen gaat spelen, daar hij net als Kudus als meest vooruitgeschoven middenvelder uit de voeten kan.

Klaassen speelt tegen Heerenveen zijn eerste officiële wedstrijd in het shirt van Ajax sinds 24 mei 2017, toen hij aanvoerder was van de ploeg die in de Europa League-finale van Manchester United verloor. Het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt geleid door scheidsrechter Björn Kuipers.

Ajax neemt een momenteel een zesde plaats in. Het team van Ten Hag won de eerste drie competitieduels met Sparta Rotterdam (0-1), RKC Waalwijk (3-0) en Vitesse (2-1), waarna de Amsterdammers vlak voor de interlandperiode averij opliepen. Het uitduel met FC Groningen ging met 1-0 verloren.

De ploeg van Johnny Jansen bezet na een sterke start de vierde plaats. De eerste drie wedstrijden tegen Willem II (2-0), Fortuna Sittard (1-3) en VVV-Venlo (1-0) werden eveneens gewonnen en twee weken geleden eindigde de visite van de Friezen aan FC Utrecht in een 1-1 gelijkspel.

Opstelling Ajax: Onana: Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Kudus, Klaassen, Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic.

Opstelling sc Heerenveen: