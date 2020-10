Danny Welbeck (29) tekent voor een jaar en blijft in de Premier League

Danny Welbeck blijft in de Premier League actief. Brighton & Hove Albion meldt zondagmiddag via de officiële kanalen dat de 29-jarige aanvaller zich voor een jaar aan de club heeft verbonden. De Engelsman, voorheen actief bij onder meer Arsenal en Manchester United, was transfervrij op te pikken nadat zijn contract bij Watford eerder deze maand werd ontbonden.

"We zijn verheugd dat Danny zich bij ons aansluit", zegt trainer Graham Potter op de site van de huidige nummer zestien van de Premier League. "Hij completeert onze opties in de spits. Hij heeft een indrukwekkend verleden, is snel en is technisch goed onderlegd. We zijn blij dat we een speler met zijn ervaring en kwaliteit kunnen verwelkomen."

Ook technisch directeur Dan Ashworth is blij met de komst van de 42-voudig international. "Met de komst van Danny kunnen we met een heel goed gevoel terugkijken op de transferwindow. We hebben veel geduld moeten opbrengen en hard moeten werken om dit te bewerkstelligen." Welbeck gaat met nummer 18 spelen en is maandag waarschijnlijk al beschikbaar voor het duel met West Bromwich Albion.