‘Dybala ging tekeer in spelerstunnel en deelt kritiek op Pirlo op Twitter’

Paulo Dybala is teleurgesteld dat hij zaterdag geen speelminuten kreeg tegen Crotone (1-1). De aanvaller van Juventus kreeg door problemen aan zijn maag-darmstelsel geen minuten bij de nationale ploeg van Argentinië tijdens de interlandbreak en ook tegen Crotone bleef Dybala de hele wedstrijd op de bank. De creatieveling is absoluut niet blij met de gang van zaken.

Verschillende Italiaanse media melden dat Dybala een 'like' uitdeelde bij een bericht op Twitter waarin trainer Andrea Pirlo werd bekritiseerd. "Ik vraag me af waarom je Dybala dan meeneemt naar Crotone als je hem geen minuten geeft? Als hij niet fit genoeg was om te spelen, was het dan niet logischer geweest om hem in Turijn te laten trainen?", zo schreef Fabiana Della Valle van La Gazzetta dello Sport.

& Dybala liked that comment!! Maybe he should just become a coach now. ?????#Dybala #Juventus https://t.co/FDAjknURM2 — Ali H. Mossarah (@AliMossarah) October 18, 2020

Dybala kon zich vinden in het bericht van de journalist en deelde een 'like' uit. Enkele minuten later kreeg hij echter in de gaten dat dit geen handige zet was en trok zijn actie in. Volgens Tuttosport botvierde Dybala zijn frustratie na de teleurstellende remise tegen de laagvlieger op Fabio Paratici, de technisch directeur van Juventus.

Volgens de krant uit Turijn kwam Dybala Paratici in de spelerstunnel tegen. De 26-jarige Argentijn ging naar verluidt verbaal tekeer tegen de directeur. De ruzie ging over het gebrek aan speeltijd van Dybala, maar ook over 'de houding van Pirlo' ten opzichte van de aanvaller. De kans is groot dat Dybala bij het Champions League-duel met Dynamo Kiev dinsdag wel minuten krijgt, zo klinkt het.