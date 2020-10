Nyom na elleboogstoot aan Ansu Fati: ’18 jaar en je dan zó laten vallen?!’

Allan Nyom heeft zich zaterdagavond niet populair gemaakt bij Barcelona. Trainer Ronald Koeman beklaagde zich bij Getafe-trainer José Bordalás over enkele ‘smerige beledigingen’ van de Getafe-verdediger, terwijl de Kameroens rechtsback het tijdens de wedstrijd aan de stok kreeg met de zeventienjarige Ansu Fati. Nyom deelde een elleboogstoot aan de Barcelona-aanvaller, waarna hij de vermoorde onschuld speelde en hem betichte van een schwalbe.

In de 66ste minuut van het duel tussen Getafe en Barcelona (1-0) dacht iedereen bij de bezoekende partij aan een strafschop toen Ansu Fati neerging in het strafschopgebied. Scheidsrechter Soto Grado zag geen overtreding in de actie van Nyom, die de bal afschermde en zich breed maakte. Daarbij plantte hij zijn elleboog in het gelaat van zijn directe tegenstander. Ansu Fati ging naar de grond, maar daar was Nyom niet van gediend, zo liet hij blijken in woord en gebaar.

18 ans et tu te jettes comme ça ? Allan Nyom reproche à Ansu Fati de se jeter en simulant Il croit que Fati a 18 ans ??https://t.co/D2x5MeefPU pic.twitter.com/l7VhmRGQuN — Blackgrana sur Ytb (@Mesqu1supporter) October 18, 2020

Zondag bracht Movistar LaLiga beelden naar buiten waarop te horen is wat Nyom zei. De Getafe-verdediger ging boven zijn tegenstander staan, hield zijn armen op zijn rug en riep: “Achttien jaar oud en iedereen dan zo naar de grond gaan? Achttien jaar!?”, riep Nyom. Doordat er geen publiek aanwezig was bij de wedstrijd waren de woorden van de verdediger goed hoorbaar op het veld. Volgens oud-scheidsrechter Iturralde González had Barcelona een strafschop moeten krijgen. “Nyom zet zijn arm in het gezicht van Ansu Fati, terwijl daar absoluut geen aanleiding voor was”, aldus de voormalig arbiter tegenover AS.

Nyom had het regelmatig met de spelers van Barcelona aan de stok, maar opvallend genoeg leidde niet één van zijn elf (!) overtredingen tot een gele kaart. Zelfs een elleboogstoot jegens het gezicht van Lionel Messi werd niet bestraft. Sterker nog: Sergi Roberto kreeg een gele kaart toen hij protesteerde over het uitblijven van een prent. Ook een kopstoot van Erick Cabaco richting Pedri bleef onbestraft. Twintig tegen tien overtredingen resulteerden uiteindelijk in vier gele kaarten voor Getafe en drie voor Barcelona.