Lange lijst aan problemen bij Ajax: ‘Hij verpietert aan die kant'

Ajax hervat zondag de Eredivisie met een thuisduel met sc Heerenveen. Voorafgaand aan de interlandbreak verloren de Amsterdammers met 1-0 van FC Groningen, waardoor de ploeg van Erik ten Hag tot op heden een punt minder heeft verzameld dan bijvoorbeeld Feyenoord en PSV. Marciano Vink stelt dat er druk staat op de wedstrijd tegen de Friezen.

"Ik denk dat het hele team niet in balans is", begint de oud-speler van onder meer Ajax en PSV zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over de Amsterdamse club. Vink somt vervolgens veel problemen binnen het team op en wijst naar het duel met de Trots van het Noorden. De analist constateert dat veel spelers niet op elkaar zijn afgestemd.

Ten Hag: 'We weten waar we aan moeten werken'

"Afgelopen wedstrijd tegen FC Groningen kijk ik hoe de middenvelders spelen ten opzichte van de aanvallers, hoe de aanvallers met elkaar spelen, hoe Dusan Tadic aan de linkerkant verpietert, hoe Edson Álvarez in het midden tekort komt, hoe achterin toch een beetje de angst zit dat je op snelheid geklopt wordt...", zo luidt de harde analyse van Vink.

"Het hele elftal, in mijn optiek, is redelijk uit balans. Zo kom je niet aan voetballen", besluit Vink. Ajax heeft na vier wedstrijden negen punten verzameld en heeft evenveel punten als Vitesse. Heerenveen, PSV en Feyenoord staan op tien punten. Ajax speelt deze week na het duel met Heerenveen tegen Liverpool (woensdag, Champions League) en VVV-Venlo (zaterdag, Eredivisie).