ADO-verdediger werkte tijdens interlandbreak in kringloopwinkel

Shaquille Pinas was tijdens de interlandperiode een paar dagen vrij van zijn verplichtingen bij ADO Den Haag. Waar internationals zich in deze periode melden bij de nationale ploeg en anderen genieten van hun vrije tijd, koos de 22-jarige verdediger ervoor om aan de slag te gaan in een kringloopwinkel. “Ik ben een sociale jongen, die dat met liefde doet. Zolang ik dat kan en mag doen, doe ik het zeker”, aldus Pinas tegenover Omroep West.

Dat Pinas een paar dagen terug te vinden was in de kringloopwinkel was niet zonder reden. “De kringloopwinkel is van vrienden van mij, maar de hele omgeving daar kende ik niet”, vertelt de voormalig jeugdspeler van Feyenoord en FC Dordrecht. “Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik vond het leuk om te doen. Tijdens de interlandbreak is het lekker om even weg van het voetbal te komen.”

Pinas miste dit seizoen nog geen minuut en scoorde twee keer namens ADO. Hij wilde even niet bezig zijn met voetbal. “In de kringloopwinkel had ik dat. Je ziet dan hele andere dingen, andere dingen van het leven, die ook mooi zijn. Dan zie je hoe sociaal mensen zijn, hoe mensen die het wat moeilijker hebben daar komen kijken voor spulletjes. Dan denk ik wel; waarom klaag ik in deze wereld over dingen. Het kan slechter.”

De ADO-verdediger geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat ieder persoon zich ‘goed en lekker’ voelt. “Als ik daaraan mijn steentje kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Ik ben een sociale jongen, die dat met liefde doet. Zolang ik dat kan en mag doen, doe ik het zeker”, vertelt Pinas. Hij bouwde in korte tijd naar eigen zeggen een mooie band op met verschillende personen. “Je maakt een babbeltje en het voelt gelijk goed. Dat vind ik belangrijk. Ondanks de situatie waarin we nu leven, is het wel fijn om dat soort momenten toch nog even mee te maken. Het is moeilijk, maar het leven stopt niet.”