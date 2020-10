Ajax wordt kansloos geacht: ‘Er valt wel heel veel kwaliteit weg’

Ajax start de groepsfase van de Champions League woensdag met een thuiswedstrijd tegen Liverpool. Sander Westerveld, voormalig doelman van the Reds, verwacht dat de ploeg van Erik ten Hag in de huidige omstandigheden 'kansloos' is tegen de Engelse grootmacht. Westerveld denkt dat het Ajax van twee seizoenen geleden Liverpool wel pijn kon doen.

De voormalig keeper wijst zondagochtend in de talkshow van Voetbal International op de afwezigheid van onder anderen Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. "Als je ziet hoe ze uit bij Real Madrid speelden", doelt Westerveld op de 1-4 overwinning van de Amsterdammers tegen de Spaanse topclub in maart 2019 in de achtste finale van de Champions League.

"Dat was een elftal dat stond. En ze speelden goed. Ze hadden schijt aan alles. Het maakte niet uit waar ze speelden, ze speelden de Ajax-stijl. Of het nou in het Santiago Bernabéu was of thuis. Er valt wel heel veel kwaliteit weg in de laatste seizoenen met al die jongens die verkocht zijn", aldus Westerveld, die ook wijst naar de kracht van zijn voormalig werkgever Liverpool.

"Ik vind Liverpool op dit moment ook een van de drie beste teams van de wereld." Westerveld denkt dat Liverpool ook zonder Virgil van Dijk een topteam is. De verdediger viel zaterdag tegen Everton (2-2) uit na een charge van Jordan Pickford en ligt er naar verluidt circa acht maanden uit. "Als je het niveau van gisteren zag... Het wordt gewoon heel erg lastig voor Ajax."