‘Frenkie de Jong zet handtekening niet onder brief Barcelona-selectie’

De selectie van Barcelona heeft in een aangetekende brief aan de clubleiding laten weten een voorstel om salaris af te staan niet te accepteren, zo meldde RAC1 deze week. Volgens Catalunya Ràdio hebben drie spelers geweigerd om hun handtekening onder de brief te zetten: Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet en Frenkie de Jong.

Barcelona staat er door de coronacrisis op financieel gebied slecht voor. Bij het presenteren van de jaarcijfers werd bekendgemaakt dat over het boekjaar 2019/20 een verlies van 97 miljoen euro is gemaakt. De omzet van 885 miljoen euro viel veel lager uit dan begroot. De inkomsten daalden met dertig procent, ruim tweehonderd miljoen euro. Om de financiële klappen op te vangen klopte voorzitter Josep Maria Bartomeu onlangs voor de tweede keer in korte tijd aan bij de spelersgroep.

De Barcelona-selectie leverde eerder in de coronacrisis al salaris in. In een brief aan de clubleiding heeft de spelersgroep aangegeven dat het niet opnieuw wil meewerken aan een verzoek van de club. Barcelona heeft de selectie niet gevraagd om salaris in te leveren, maar om uitstel van betaling zodat de club er weer bovenop kan komen tot de situatie is verbeterd. Dit voorstel ziet de selectie niet zitten. Ter Stegen, Lenglet en De Jong zouden echter begrip hebben voor de situatie en bereid zijn om mee te werken.

Eind maart werd bekend dat Barcelona het met de spelersgroep eens was geworden over een salarisverlaging van zeventig procent. Na lange onderhandelingen raakten beide partijen het eens over het inleveren van het salaris zolang de coronacrisis speelt. Op Instagram meldde aanvoerder Lionel Messi destijds dat er een akkoord was bereikt: “Er wordt veel gezegd en geschreven, maar we zijn altijd bereid geweest mee te werken. Wij beseffen hoe ernstig deze situatie is”, schreef Messi.