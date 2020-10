Verbijstering na ‘actie met doodsverachting’ van Pickford: ‘Dit is schandalig’

Mario van der Ende en Sander Westerveld begrijpen niet waarom Jordan Pickford geen rood kreeg vanwege zijn charge op Virgil van Dijk tijdens de derby tussen Everton en Liverpool (2-2) zaterdag. De verdediger viel uit na een harde overtreding van de doelman van Everton, maar de actie werd niet bestraft door arbiter Michael Oliver. "Wij noemden dit een overtreding met doodsverachting", zegt voormalig toparbiter Van der Ende in gesprek met De Telegraaf. Volgens beIN Sports heeft de stopper zijn voorste kruisband afgescheurd en is hij naar verwachting zeven tot acht maanden uitgeschakeld.

"Geen discussie mogelijk: hier had rood moeten worden getoond of door de VAR moeten worden ingegrepen. Ik had echt het idee dat Pickford dacht: hij of ik en hopen dat de bal ertussen zit. De overtreding, waarvoor Everton-aanvaller Richarlison in de tweede helft terecht werd weggestuurd, was vanwege het gestrekte been een echte benenbreker. Het uitkomen van Pickford vond ik met buitensporige inzet", zegt Van der Ende, die niet begrijpt waarom de VAR niet ingreep.

"Onbegrijpelijk. Echt, ik heb geen idee. Het moet haast wel dat hij de beslissing van de scheidsrechter steunde dat het een duel om de bal was. Hier had de VAR echter zijn verantwoordelijkheid moeten nemen." De oud-arbiter heeft volledig begrip voor de boosheid bij Liverpool. "Het stond 0-1 en normaal gesproken had Everton na zeven minuten met tien man verder gemoeten. En dan was er ook nog de afgekeurde 2-3 wegens millimeters buitenspel. Zulke beslissingen zijn niet goed voor het draagvlak van de VAR."

Ook Westerveld is verbijsterd door de beslissing van de arbitrage om geen kaart te geven aan Pickford. "Dit was echt een aanslag. Op de achterlijn blok je (als keeper, red.) de bal, maar je komt niet inspringen met een schaar. Hij komt er echt invliegen op kniehoogte, ongelooflijk", stelt de oud-doelman van onder meer Liverpool zondagochtend in de talkshow van Voetbal International. Ook Westerveld vindt het 'onvoorstelbaar' dat het zelfs geen gele kaart was.

"Schandalig! Ik wil bijna zeggen: ik heb er niet van geslapen. Onvoorstelbaar dat het gebeurd is", vervolgt Westerveld, die niets kan met de redenering dat er geen kaart is gevallen omdat Van Dijk niets meer kon uitrichten met de bal of omdat het buitenspel was. "Als ik de scheidsrechter na de tijd nog een elleboog geef, maakt het toch ook niet uit dat het na de tijd is gebeurd? Daar had een rode kaart op moeten staan. Als ik de berichten moet geloven, ligt hij er minstens een halfjaar uit", treurt Westerveld.