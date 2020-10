‘Wellicht moet Antoine Griezmann minder praten als hij op reis is’

Antoine Griezmann was zaterdag zonder meer een van de grootste teleurstellingen in het elftal van Barcelona. De smeekbede van de aanvaller na zijn interlandverplichtingen met Frankrijk werd verhoord: Ronald Koeman stelde Griezmann in het uitduel met Getafe in de punt van de aanval op. De Nederlander handhaafde zijn 4-2-3-1-systeem, maar zette Lionel Messi aan de rechterkant. Griezmann kon niet aan de verwachtingen voldoen en mede door een grote misser van de Fransman leed Barcelona op Madrileense bodem zijn eerste nederlaag onder leiding van Koeman: 1-0.

“De bank, dat lijkt uiteindelijk de meest ideale positie voor Griezmann”, concludeert journalist David Sánchez van Marca. “Opnieuw een slechte wedstrijd van de Fransman, die opnieuw een grote kans kreeg om te scoren en opnieuw faalde. Het is bijna onmogelijk om nog slechter te spelen.” Collega Cristina Navarro denkt dat Griezmann het vertrouwen van Koeman heeft beschaamd. “Hij kreeg meer vrijheid van Koeman en speelde in de punt van de aanval. Hij kwam echter amper in het spel voor en verprutste wederom een grote kans. Een misser die je een voetballer eigenlijk niet kunt vergeven.”

Bij AS snapt men heel goed dat het geduld van de club en de supporters omtrent Griezmann begint op te raken. “Dit is simpelweg onaanvaardbaar van een voetballer die 120 miljoen euro heeft gekost en een jaar heeft gekregen om zich aan te passen aan Barcelona. Geen enkel excuus is aanvaardbaar, het geduld van de club en de aanhang begint op te raken, net als zijn geloofwaardigheid. Griezmann sprak na afloop niet met de media. Dat deed hij wel nadat hij voor Frankrijk had gescoord. Toen liet de wereldkampioen indirect weten dat Koeman niet wist op welke positie hij hem moest laten laten spelen.” Griezmann miste na een half uur spelen een grote kans op de 0-1. Oog in oog met David Soria schoot hij over. “Zijn statistieken in LaLiga voor Barcelona zijn onhoudbaar. Het is niet langer een kwestie van de juiste plek op het veld. Zijn uitspraken van afgelopen week waren veel te frivool.”

“Een aanvaller van 120 miljoen euro kan de bal niet in de tribunes inschieten als hij het leer op een presenteerblaadje van Pedri krijgt aangereikt. Hij krijgt nooit de bal en biedt zichzelf ook amper aan. Als hij zich vrijloopt, dan verprutst hij de kansen. Wellicht moet hij minder praten als hij met het nationale elftal op reis is.” Griezmann kreeg van Sport de allerlaagste beoordeling van alle basiskrachten van Barcelona: een drie. “Hij vroeg om een meer centrale rol en hij mocht van Koeman als valse negen spelen. Maar de Fransman kwam amper in het spel voor en als hij dat al deed, dan was het om een grote kans te missen. Hij probeert het wel, maar hij loste het probleem niet op. Hij maakte het alleen maar groter.”

Journalist Xavier Ortuño van het dagblad snapt dat het niet in het voordeel van Griezmann was dat Ousmane Dembélé ‘een wedstrijd om snel te vergeten speelde’ en dat Pedri ‘juist wel de sterren van de hemel speelde’. “Maar Griezmann gaf niet niet thuis en vertoonde niet een keer een glimp van de topvoetballer die hij prentendeert te zijn. Je kan de loopbaan van een voetballer niet laten afhangen van een grote kans die hij mist, maar de kansen voor Griezmann beginnen langzamerhand op te raken en het lijkt erop dat zijn dromen om te slagen bij Barcelona steeds verder weg zijn.”

ElDesmarque deelde Griezmann een drie uit en bij El Periódico kreeg alleen Dembélé een lagere beoordeling dan zijn landgenoot: een drie om een vier. Gabriel Sans van Mundo Deportivo vraagt zich af wat Griezmann nog meer wil. “Hij stond in de punt van de aanval en had meer vrijheden dan een vleugelaanvaller zogenaamd heeft. Maar hij was wederom inzichtbaar, onnauwkeurig en miste opnieuw een grote kans. Hij leverde een defensieve bijdrage, maar hij maakte in aanvallend opzicht de verkeerde keuzes. Griezmann heeft opnieuw een gouden kans laten liggen. En dat is nu al voor de 22e keer op rij, een reeks waarin hij maar een paar doelpunten heeft gemaakt. Erg karig.”