Solskjaer: ‘We winnen met 1-4 en jullie stellen vragen over Van de Beek’

Manchester United was zaterdagavond met 1-4 te sterk voor Newcastle United. Ook op St James' Park kreeg Donny van de Beek niet zijn eerste basisplaats in de Premier League toebedeeld. Voor de van Ajax overgekomen middenvelder zat er niet meer in dan een invalbeurt: veertien minuten voor tijd was Van de Beek de vervanger van Daniel James. Ole Gunnar Solskjaer ging na afloop moeilijke vragen over de Nederlander uit de weg.

Solskjaer kreeg tijdens de persconferentie de vraag of hij probeerde om eerder Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic, Fred en Scott McTominay in het elftal te laten passen dan Van de Beek. De manager van Manchester United startte immers met een blok op het middenveld bestaande uit Scott McTominay en Fred, terwijl Paul Pogba en Nemanja Matic met oog op de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain op de bank begonnen. Bruno Fernandes speelde op ‘tien’; een positie waar Van de Beek ook voor in aanmerking had kunnen komen.

“Het gaat erom dat het team in balans moet zijn”, benadrukte de Noor. “We hebben met 1-4 gewonnen en jullie stellen vragen of waarom ik een bepaalde speler niet heb laten starten, Van de Beek in dit geval. Hij zal a very good impact op het team hebben. Ik denk dat je dat vandaag ook hebt gezien. Ook op de training speelt hij op een verzorgde en slimme wijze. Ik denk dat hij niet één keer balverlies heeft geleden.”

Sterke invalbeurt van Donny van de Beek ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

De Daily Mail verzekert dat ‘veel fans van Manchester United’ niet blij waren met de keuze voor James boven de Nederlander, die betrokken was bij de 1-2. “De jonge aanvaller deed weinig om hen van mening te laten veranderen”, concludeerde de krant, die de Welshman een vijf én Van de Beek een zes voor zijn verrichtingen gaf. Bij de Manchester Evening News heeft men een duidelijk standpunt. “Van de Beek had moeten starten”, zo valt er bij de beoordelingen te lezen. De ex-Ajacied krijgt een acht, ook al speelde hij amper een kwartier. “Hij speelde een belangrijke rol in de 1-2 van Bruno Fernandes.”

Ook op sociale media worden de nodige vraagtekens bij de reserverol van Van de Beek tegen Newcastle United gezet. “Van de Beek is a genuine game changer”, benadrukt Hesham Bilal-Hafiz, die onder meer voor Manchester Evening News schrijft. “Hij moet per se starten. Hij was cruciaal in dat belangrijke tweede doelpunt. Hij houdt het simpel, maar hij heeft zo’n hoog footballing IQ.” Het populaire Twitter-account ‘TheManUtdWay’, goed voor een kwart miljoen volgers, heeft zo zijn bedenkingen. “Van de Beek heeft werkelijk elke wedstrijd veranderd waarin hij op het veld kwam. Voor de duidelijkheid: het stond 1-1 toen hij inviel. Wat een speler. Hij moet een basisplaats krijgen!”

“Ben ik het, of leek Manchester United ietwat beter toen Van de Beek op het veld stond?”, vraagt Alex Shaw, journalist van ESPN, zich op cynische wijze af. Luke Shaw werkte de bal al in de tweede minuut ongelukkig achter zijn eigen doelman. Halverwege de eerste helft maakte Harry Maguire gelijk. Na de 1-2 van Fernandes in de 86e minuut liep Manchester United verder uit via Aaron Wan-Bissaka en Marcus Rashford. Het team van Solskjaer wacht een zwaar programma en speelt de komende weken achtereenvolgens tegen PSG, Chelsea, RB Leipzig, Arsenal, Basaksehir en Everton.