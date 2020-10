AZ geeft wéér veilige voorsprong weg: ‘Domme overtreding, domme plek’

AZ verspeelde zaterdag opnieuw punten in de Eredivisie. De Alkmaarders, die lange tijd met tien man speelden, gaven tegen VVV-Venlo een 2-0 voorsprong in een spectaculaire slotfase uit handen en moesten genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Voor AZ was het al het vierde gelijkspel in evenzoveel duels. De ploeg van Arne Slot gaf twee weken geleden bij Sparta Rotterdam zelfs een 0-4 voorsprong weg: 4-4. Ook tegen Fortuna Sittard (3-3), waarbij een 1-3 voorsprong werd weggegeven in de slotfase, en PEC Zwolle (1-1) moest AZ genoegen nemen met een punt.

Calvin Stengs, de maker van de 2-0, noemde het gelijkspel tegen VVV ‘oliedom’. Jesper Karlsson opende al in de tweede minuut op fraaie wijze de score voor AZ. Halverwege de eerste helft verdubbelde Stengs de marge voor de thuisploeg. En toch ging het weer mis voor AZ. “Dat het ons weer overkomt, dat mag niet”, benadrukte Stengs in gesprek met de NOS. “Iedereen weet wel dat dit niet kan. We moeten niet meer zulke domme overtredingen maken en zo makkelijk goals weggeven. Dat kan gewoon niet.”

AZ kwam enkele minuten voor rust met tien man te staan door een rode kaart voor Jonas Svensson. Pas vier minuten voor tijd profiteerde VVV van de overtalsituatie via Evert Linthorst. Even later tekende Giorgos Giakoumakis uit een penalty, die werd veroorzaakt door debutant Bruno Martins Indi, voor de eindstand. “Hier word je moedeloos van”, verzuchtte Teun Koopmeiners bij FOX Sports. “We moeten dit onszelf verwijten, dat is het enige wat we kunnen doen. We verdedigden als team niet goed en brachten elkaar in situaties waardoor een scheidsrechter bepaalde beslissingen kon nemen.”

Svensson maakte aan het einde van de eerste helft een lompe sliding op Joshua John en kreeg direct rood. “Of het nou een rode kaart is of niet; vanaf dat moment moet je door. In de tweede helft krijg je niet opeens een man terug”, vervolgde Koopmeiners. “Ik heb geen zin om dat als excuus te gebruiken, want we moeten alleen naar onszelf kijken. Een 2-0 voorsprong moet je gewoon vasthouden, met of zonder rode kaart.”

Slot zag zijn ploeg goed uit de startblokken komen, maar baalde van de rode kaart van Svensson. “We spelen ze helemaal overhoop. Er is niks aan de hand, totdat we een overtreding maken op een ontzettend domme plek”, doelde de oefenmeester bij de NOS op de tackle van Svensson. “Het is niet voor het eerst dit seizoen dat dit gebeurt. Met een 2-0 voorsprong moet je niet op deze manier een duel inglijden.”

Het weggeven van een voorsprong in de slotfase begint langzamerhand ook een psychisch verhaal voor AZ te worden, zeker als de aansluitingstreffer valt. “Het is niet gek dat de spelers dan gaan denken: het gaat ons toch niet weer overkomen”, erkende Slot. Stengs beaamde dat. “Bij de 2-1 denkt iedereen wel: niet weer hè! De vorige keren dat we ook een voorsprong weggaven, kunnen wel in onze hoofden zijn gaan zitten. We hebben een overwinning nodig om hieruit te komen.”