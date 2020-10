Sergiño Dest wint kranten in Spanje voor zich: ‘Een klik met Lionel Messi’

Sergiño Dest is een van de weinige spelers van Barcelona die een voldoende heeft gekregen voor zijn verrichtingen tegen Getafe. Het team van Ronald Koeman ging zaterdagavond met 1-0 onderuit. De van Ajax overgekomen back debuteerde nota bene als linksback in de basis van de Catalanen, omdat Koeman zijn 4-2-3-1-systeem niet wilde omgooien. De kranten in Spanje hebben veel fiducie in de toekomst van de Amerikaans international als Azulgrana.

Sport deelde slechts drie voldoendes aan de basiskrachten van Barcelona uit: een zes voor zowel Lionel Messi als Dest, terwijl Pedri met een zeven de meest gewaardeerde speler van los Azulgrana was. “De wedstrijd van Dest was veelbelovend”, zo klinkt het lovend. “Het is niet makkelijk om in een stadion als dat van Getafe je basisdebuut voor Barcelona te maken en hij deed het ook nog eens als linksback. Dat is niet zijn gebruikelijke plek. Hij kwam op de juiste momenten mee naar voren en leek een klik met Messi te hebben. Dat leidde bijna tot een doelpunt, maar de paal stond in de weg.”

Ook Marca was lovend over de wedstrijd van Dest in Getafe. “Hij bewees aan de linkerkant dat hij een veelzijdige voetballer is. De rechtspoot liet op links zien dat hij zich graag aanvallend laat gelden, kwam veel in het spel voor en zo nu en dan zagen we enkele fraaie details. Hij werkte hard, al ging hij in de wedstrijd van meer naar minder.” Dat laatste constateerde Mundo Deportivo eveneens. “De más a menos. Maar wat een flair in zijn eerste wedstrijd als basisspeler van Barcelona”, luidt het compliment van de Catalaanse sportkrant. “Hij toonde de nodige intensiteit aan de linkerkant ondanks dat hij een rechtspoot is en toonde initiatief in aanvallend opzicht. Dest eindigde uiteindelijk aan de rechterkant. Gek genoeg maakte hij daar een mindere indruk.”

20 februari 2020: Ryan Babel maakt Allan Nyom belachelijk met imitatie 17 oktober 2020: Sergiño Dest maakt Allan Nyom belachelijk in onderling duel ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

“Dest begon onrustig”, zo valt bij AS te lezen. “Maar daarna was hij losser, ook al speelde hij niet aan zijn gebruikelijke rechterkant. Hij had zelfs een aandeel in de actie waarbij Lionel Messi op de paal schoot. Hij eindigde aan de rechterkant. Dest legt de nodige intensiteit in zijn spel, maar dat leidde vanavond ook tot enkele onnauwkeurigheden aan de bal. Daarin zal hij zich nog moeten ontwikkelen. En veel ook.” ElDesmarque zag Dest ‘een normaal niveau’ halen, zonder ergens echt in uit te blinken. De ex-Ajacied krijgt een zes, net als Sergio Busquets. Alleen Pedri kreeg een hogere beoordeling: een zeven. “Dest leverde een bijdrage in de opbouw en liet zich ook niet onbetuigd als er aangevallen moest worden. Een krappe voldoende in zijn debuut als basispeler.”

El Periódico deelde Dest een zes uit. Het Catalaanse dagblad deelde verder alleen voldoendes uit aan Neto en Pedri, beiden een zeven. De kans is groot dat de Amerikaans international ook komende woensdag weer in de basis van Barcelona verschijnt, als het Champions League-duel met Ferencvaros op het programma staat. Junior Firpo kampt met fysieke klachten, terwijl Jordi Alba klaargestoomd lijkt te worden voor de ontmoeting met aartsrivaal Real Madrid van volgende week zaterdag.