Journalisten gaan los op ‘infantiele’ en ‘smakeloze’ Frenkie de Jong

De kritiek op Frenkie de Jong na de 1-0 nederlaag van Barcelona zaterdagavond bij Getafe is niet mals. Na iets meer dan tien minuten spelen in de tweede helft beging de middenvelder een onhandige overtreding op Djené Dakonam in het strafschopgebied, waarna de ploeg van José Bordalas vanaf elf meter de leiding nam én de voorsprong uiteindelijk niet meer weggaf. De kranten in Spanje gaan flink los op de Oranje-international, die overal een onvoldoende krijgt. El Pais vraagt zich zelfs af of Ronald Koeman aan het 4-2-3-1-systeem met twee controleurs moet blijven vasthouden en al helemaal als hij vertrouwen blijft houden in zijn landgenoot.

De Jong kreeg van Sport een vijf voor zijn verrichtingen en scoorde daarmee alleen hoger dan Sergi Roberto, Ousmane Dembélé (beiden een vier) en Antoine Griezmann (een drie). “De Jong zag zich genoodzaakt om een versnelling hoger te schakelen tegen een opponent die druk zette. Hij dirigeerde het team op een goede manier, hij zocht naar ruimtes en bediende zijn ploeggenoten. Hij beging echter een grote fout”, doelde de Catalaanse sportkrant op de overtreding op Djené Dakonam, waarna Jaime Mata vanaf elf meter de enige treffer maakte. “De Jong kwam te laat en veroorzaakte op naïeve wijze een strafschop. Na dit moment maakte de Nederlander een aangeslagen indruk.”

Marca nam geen blad voor de mond. “De Jong veroorzaakte op infantiele wijze een totaal onnodige strafschop die de 1-0 inleidde”, concludeert Cristina Navarro, journalist van de de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Tot dat moment was hij degene die zich als oplossing bij zijn medespelers aanbood. Na de strafschop was hij niet meer de oude.” Dat was ook de conclusie van Javier Gascón van Mundo Deportivo. “Zijn ondoordachte haast leidde tot een naïeve strafschop op Djené Dakonam én werd uiteindelijk zelfs een straf voor de Nederlander. De verbeteringen in zijn spel, zowel in de opbouw als in verdedigend opzicht, stokten na dat moment.”

FRENKIE DE JONG VEROORZAAKT PENALTY: 1-0 GETAFE? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Bij AS ging men zelfs een stapje verder. “De veroorzaakte strafschop vat de wedstrijd van De Jong samen. Infantiel. Een voetballer die, voorlopig, niet meer het predikaat illusie maar fiasco heeft opgespeld gekregen”, somt journalist Javier de Miguel Guillamon op. “Dat is teleurstellend, maar hij is absoluut geen verrijking. Hij heeft een andere omgeving nodig. Of een periode op de reservebank.” De Jong krijgt een vijf van ElDesmarque, dat ook een De Jong vóór de strafschop en een De Jong ná de strafschop zag. “Voorafgaand aan het moment zette de Nederlander de lijnen uit en doorbrak hij de linies. Na het moment was het gedaan met zijn correcte optreden en maakte hij duidelijk een aangeslagen indruk.”

In het wedstrijdverslag van El Pais wordt zelfs een volledige alinea gewijd aan el error de De Jong, oftewel ‘de fout van De Jong’. De kwaliteitskrant is van mening dat de zeventienjarige Pedri, die zonder meer de beste speler aan de kant van Barcelona was, de enige ondersteuning voor los Azulgrana was, ‘een elftal dat uit balans raakt en kwetsbaar zal blijven zolang men met twee controleurs blijft spelen’. “Het systeem del doble pivote is vanwege de onregelmatigheid van De Jong geen optie. De Nederlander is een onleesbare en smakeloze middenvelder, die vaak te gehaast speelt”, verzekert Ramon Besa. “Alsof hij haast heeft om de tijd in te halen sinds hij van Ajax is overgekomen. Zijn momenten komen vaak ongelegen en hij wil altijd zo ver vooruitlopen op mogelijke situaties dat hij verwarrende en onhandige momenten creëert, zoals de strafschop op Djené Dakonam.”

El Periódico deelde De Jong een vier uit, net als aan Sergi Roberto, Sergio Busquets, Antoine Griezmann en Lionel Messi. Alleen Ousmane Dembéle kreeg met een drie een lagere beoordeling. “Getafe-uit is doorgaans een ruwe, onsmakelijke en hinderlijke wedstrijd voor Barcelona. Getafe verdedigde goed en benutte elke kans om het doelgebied van Neto te bereiken. Op geen enkel moment dreigde Barcelona de wedstrijd te laten glippen, totdat De Jong een onnodige overtreding beging en de deur naar de zege voor het geduldige Getafe openging. Koeman zette al zijn aanvallers nog in, pero nada.”