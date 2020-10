Manchester United voorkomt uitglijder na sterke invalbeurt Van de Beek

Manchester United heeft zich herpakt na de pijnlijke 1-6 nederlaag tegen Tottenham Hotspur van voor de interlandperiode. Op bezoek bij Newcastle United leken de manschappen van Ole Gunnar Solskjaer genoegen te moeten nemen met een 1-1 gelijkspel, maar in de slotminuten trok Manchester United de wedstrijd volledig naar zich toe: 1-4. Donny van de Beek viel een kwartier voor tijd in en speelde een belangrijke rol bij de 1-2.

Solskjaer opteerde niet voor zijn favoriete elf bij Manchester United, maar toch was er opnieuw geen basisplaats ingeruimd voor Van de Beek. De zomeraanwinst begon voor de vierde keer op rij als wisselspeler; Solskjaer koos voor een blok met Scott McTominay en Fred op het middenveld. Bruno Fernandes speelde als nummer tien, een positie waar Van de Beek ook voor in aanmerking zou kunnen komen. Manchester United hoopte zich te herpakken na de beschamende 1-6 nederlaag van een kleine twee weken geleden, maar kende een desastreuze start van de wedstrijd.

In de tweede minuut van de wedstrijd kwamen the Red Devils op bijzonder ongelukkige wijze op achterstand. Luke Shaw werkte de bal achter zijn eigen doelman bij een poging om een voorzet van Emil Krafth: 1-0. Manchester United raakte niet in paniek na het tegendoelpunt. De bezoekers hadden veel balbezit en probeerden op de vijandelijke helft een gaatje te vinden in de defensie van Newcastle United. Na een kleine twintig minuten werd een doelpunt van de gasten afgekeurd: Fernandes krulde de bal langs keeper Karl Darlow, maar in de aanloop naar het doelpunt stond Juan Mata buitenspel.

Kort daarna volgde de 1-1 alsnog: Harry Maguire, de afgelopen weken zo verguisd door defensieve fouten en voor een ruzie tijdens zijn vakantie in Griekenland, kopte de gelijkmaker tegen de touwen na een corner van Mata. Hoewel David de Gea nog redding moest brengen op een afstandsschot van Allan Saint-Maximin, had Manchester United de overhand in het restant van de eerste helft. Kort na de pauze voorkwam De Gea op de doellijn dat Callum Wilson er 2-1 van maakte. Collega-keeper Darlow greep echter de hoofdrol, door een penalty van Fernandes te pareren in zijn rechterhoek na een overtreding van Jamal Lewis op Marcus Rashford.

Een kwartier voor tijd maakte Van de Beek zijn entree als invaller en hij speelde een belangrijke rol voorafgaand aan de 1-2: aan de linkerflank zette Van de Beek samen met Fernandes de aanval op waaruit laatstgenoemde uiteindelijk scoorde, na een pass van Rashford. De 1-3 volgde in de blessuretijd uit een hard schot van Aaron Wan-Bissaka; in de slotseconde maakte Rashford er zelfs nog 1-4 van. Manchester United boekte de tweede zege van het seizoen en heeft zes punten verzameld uit de eerste vier wedstrijden.