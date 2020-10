Succesvolste duo van Eredivisie leidt FC Twente naar koppositie

FC Twente overnacht als de koploper van de Eredivisie. Het team van trainer Ron Jans was zaterdagavond met 0-3 te sterk voor Willem II, behield zodoende de ongeslagen status en neemt in ieder geval tot zondagmiddag de eerste plaats op de ranglijst in. FC Twente komt over een week in actie bij FC Utrecht. Willem II, dat tot dusver maar een keer als winnaar van het veld stapte, staat twaalfde en wacht volgende week een uitduel met PEC Zwolle.

De start van Willem II aan de thuiswedstrijd was ronduit dramatisch: na anderhalve minuut stond FC Twente al voor. Görkem Saglam schoof de bal zomaar in de voeten van Vaclav Cerny, die vervolgens Danilo op maat bediende: 0-1. Het was alweer de derde keer deze voetbaljaargang dat de twee samen verantwoordelijk waren voor een doelpunt en daarmee zijn Cerny en Danilo het succesvolste duo dit Eredivisie-seizoen.

Willem II zocht na de vroege domper naar een gelijkmaker, maar het team van Koster was onzorgvuldig in de afwerking. De mee naar voren gekomen Sebastien Holmén kopte na dertien minuten spelen op de vuisten van Joël Drommel, die een klein kwartier later goed reageerde op een schot van afstand van Saglam. Tot overmaat van ramp raakte Willem II vlak voor rust Dries Saddiki kwijt: hij moest zich geblesseerd laten vervangen door John Yeboah.

FC Twente trok de wedstrijd in Tilburg in de tweede helft naar zich toe. Net als in de eerste helft was het ook na rust direct raak voor FC Twente. Jayden Oosterwolde ontving de bal van Danilo en zijn schot in de verre hoek betekende zijn eerste doelpunt in de Eredivisie: 0-2. Na iets meer dan een uur spelen viel de 0-3. Na een handsbal van Miquel Nelom miste Danilo vanaf elf meter, maar in de rebound was hij alsnog trefzeker.

Willem II ontsnapte in het restant aan een ruimere nederlaag. Na gepruts achterin kopte Jesse Bosch net over en enkele minuten later hielp het aluminium een handje mee. Cerny schoot op de onderkant van de lat, waarna Danilo uit de rebound de paal raakte.