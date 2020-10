Van Halst ziet totale dissonant bij Barcelona: ‘Verlos hem uit zijn lijden’

Barcelona staat na 45 minuten spelen op een 0-0 gelijke stand op bezoek bij Getafe. De ploeg van trainer Ronald Koeman is voorin onmachtig, en dat kan volgens Jan van Halst niet los worden gezien van het dramatische spel van Ousmane Dembélé. De Franse vleugelspits leed in de eerste helft liefst veertien keer balverlies en had volgens Van Halst al na een kwartier gewisseld moeten worden.

"Het was echt verschrikkelijk", zo vat Van Halst het optreden van Dembélé in de eerste helft samen. "Het was echt ongelofelijk. Na een kwartier zeiden we: 'die moet uit zijn lijden verlost worden.' Alleen maar balverlies. Er was een beetje discussie omdat hij een tijdje niet heeft gespeeld. Maar je mag toch wel een paar keer naar de goede kleur spelen? Op een gegeven moment was het zes keer achter elkaar. Het ging maar door. Ik vond het echt een beetje sneu. Er moet echt wat zijn met die jongen."

Van Halst weet dat Dembélé het moeilijk heeft in Barcelona, maar verwacht van de buitenspeler in ieder geval een bepaald basisniveau. "Serieus, een speler met zijn kwaliteiten, sowieso een speler van Barcelona... haal er een uit de jeugd, die heeft minder balverlies dan hij. Het is een groot raadsel ook. Ik kan me ook voorstellen dat Koeman denkt: hoe kan het, hoe krijg ik hem weer aan het voetballen?"

Barcelona heeft het als compleet elftal sowieso zwaar op bezoek bij Getafe. "Ze zijn zoekende. Dat komt natuurlijk ook door wat mutaties die zijn doorgevoerd. Achterin staat het wel redelijk, maar op het middenveld is het zoekende. Pedri probeert tussen de linies te komen, maar af en toe komt daar ook Antoine Griezmann."