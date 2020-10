AZ geeft opnieuw voorsprong weg na nieuwe rode kaart

AZ heeft zaterdagavond een zeker lijkende overwinning verspeeld op VVV-Venlo. De de nummer twee van het afgelopen seizoen leidde tot vijf minuten voor het einde met 2-0, maar remiseerde uiteindelijk met 2-2. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met tien man: Jonas Svensson werd in de slotfase van de eerste helft weggestuurd. Door de remise blijft AZ wachten op de eerste zege: alle vier de wedstrijden eindigden in een gelijkspel. De uitslag is extra pijnlijk omdat de ploeg voor de derde keer op rij een zege weggeeft in de slotfase, na remises tegen Fortuna Sittard (3-3) en Sparta Rotterdam (4-4).

De voorbereiding van AZ werd verstoord door meerdere positieve coronatests. Vier spelers van de A-selectie, naar verluidt Timo Letschert, Ferdy Druijf, Thijs Oosting en Beau Reus, testten deze week positief en ontbraken tegen VVV. Op het veld was aanvankelijk echter weinig te merken van de problematische aanloop naar het duel, want AZ opende de score al na een minuut. Het was een prachtig doelpunt: Jesper Karlsson draaide de bal vanaf de linkerflank plots in de bovenhoek, achter doelman Delano van Crooy. Of het daadwerkelijk zijn bedoeling was of dat Karlsson eigenlijk een voorzet wilde geven, zal nog moeten blijken.

Halverwege de eerste helft verdubbelde AZ de marge. Teun Koopmeiners stuurde Svensson weg, die de bal terugkopte richting Calvin Stengs. De aanvaller had de tijd om de bal goed neer te leggen en binnen te schieten in de bovenhoek: 2-0. Voor Stengs was het zijn eerste doelpunt van het seizoen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor AZ. De ploeg van Arne Slot liet achterin weinig steken vallen en had 72 procent balbezit. De wedstrijd nam echter een verrassende wending door een rode kaart van Svensson: enkele minuten voor de rust beging de rechtsback een tweebenige tackle op Joshua John en hij werd weggestuurd door arbiter Christiaan Bax.

Het was een discutabele rode kaart, maar voor de derde keer in vier competitieduels maakte AZ het duel af met tien man. Hoewel VVV een man meer had en daardoor ook vaker aan de bal kwam, bleef AZ na de pauze lange tijd vrij eenvoudig overeind. VVV toonde weliswaar inzet, maar creëerde nauwelijks serieuze kansen om de aansluiting te vinden. Pas enkele minuten voor het einde van de wedstrijd keerde de spanning weer helemaal terug, toen Linthorst van dichtbij afrondde na een voorzet van Vito van Crooij. Kort daarna kwam VVV zelfs op gelijke hoogte uit een strafschop. Debutant Bruno Martins Indi trok Giorgios Giakoumakis naar de grond, waarna de Griek zelf geen fout maakte vanaf elf meter.