Corona treft ook Heerenveen: drie besmettingen in aanloop naar Ajax-uit

Bij sc Heerenveen zijn zaterdag drie coronabesmettingen geconstateerd. Daags voor de uitwedstrijd tegen Ajax meldt de Friese club dat het gaat om twee medewerkers van de ondersteunende staf en één speler. “De personen in kwestie zijn zaterdagmiddag direct in thuisisolatie gegaan”, zo laten de noorderlingen zaterdagavond weten.

Heerenveen speelt zondag om 14.30 uur op bezoek bij Ajax. De ploeg van Johnny Jansen bezet na een sterke start de derde plaats. De eerste drie wedstrijden tegen Willem II (2-0), Fortuna Sittard (1-3) en VVV-Venlo (1-0) werden gewonnen en twee weken geleden eindigde de visite aan FC Utrecht in een 1-1 gelijkspel. Ajax neemt een vijfde plaats in.

Eerder op de dag werd bekend dat drie spelers en een medewerker van ADO Den Haag positief zijn getest op corona. De wedstrijd zondag tegen Vitesse gaat gewoon door. Voorafgaand aan iedere wedstrijd worden spelers, stafleden en medewerkers getest op het coronavirus. De spelers, waarvan één uit de Onder-21, en de medewerker zijn gelijk in thuisquarantaine gegaan.

“Hun situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden”, meldde ADO. De spelers behoren automatisch niet tot de wedstrijdselectie. Om welke spelers het gaat, is ook in dit geval niet bekend. ADO speelt zondag om 14.30 uur thuis tegen Vitesse. “Deze wedstrijd gaat ondanks de positieve tests gewoon door, omdat het protocol strikt gevolgd wordt.”