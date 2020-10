RKC Waalwijk dankt Lamprou en boekt eerste zege in Eredivisie

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond de eerste punten van het seizoen gepakt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Fred Grim was met 0-1 te sterk voor Heracles Almelo. RKC, dat nog maar vier keer in actie kwam dit seizoen, boekte na drie nederlagen zodoende de eerste overwinning en stijgt van de laatste naar de vijftiende plek. Heracles kwam al vijf keer in actie en blijft op vier punten steken.

Heracles zat er vanaf het begin bovenop, al werd het team van Frank Wormuth niet heel gevaarlijk. Na dertien minuten spelen diende de eerste mogelijkheid zich aan: Robin Pröpper kopte de bal uit een corner maar net over het doel. Het was echter RKC dat dik tien minuten later op fraaie wijze de leiding nam. Saïd Bakari nam een pass van Cyril Ngonge in een keer op zijn schoen en schoot de bal vanaf de punt van het strafschopgebied langs Michel Brouwer: 0-1. Luttele minuten later eindigde een inzet van Ngonge in het zijnet.

Het team van Wormuth had aan zichzelf te wijten dat men met een achterstand de rust inging. Tien minuten voor de pauze probeerde Melle Meulesteen de bal weg te schoppen, maar hij raakte het been van Sylvester van der Water. De harde elfmetertrap van Rai Vloet werd goed gekeerd door Kostas Lamprou, die een aparte reeks voortzette. De laatste drie strafschoppen in de Eredivisie leverden de tegenstander immers geen treffer op en opvallend genoeg alle drie keer tegen Heracles.

Na de rust zat Heracles beter in de wedstrijd. De Almeloërs werden dreigender en er waren mogelijkheden voor Van der Water en Mats Knoester, maar een gelijkmaker bleef uit. Ola John maakte na 71 minuten spelen zijn rentree in de Eredivisie. De aanvaller kwam in het veld voor Vitalie Damascan. Ook met John binnen de lijnen was Heracles het gevaarlijkst, alleen zat het de ploeg van Wormuth niet mee. Delano Burgzorg was het dichtst bij een goal toen hij zijn poging uiteen zag spatten op de lat.