Opstelling Manchester United is teken aan de wand voor Van de Beek

Donny van de Beek staat zaterdagavond opnieuw niet in de basis bij Manchester United. De 23-jarige middenvelder begint in het uitduel met Newcastle United voor het vierde competitieduel op rij op de bank. Dat is opvallend te noemen, daar manager Ole Gunnar Solksjaer ditmaal niet kiest voor zijn eerste keus.

Meestal opteert Solksjaer voor een blok op het middenveld met Paul Pogba en Nemanja Matic. Het tweetal begint zaterdagavond als reserve, mogelijk met het oog op het aanstaande Champions League-duel woensdag bij Paris Saint-Germain. Van de Beek zal gehoopt hebben op een van die plekken terecht te komen, maar Solksjaer kiest voor Scott McTominay en Fred. Bruno Fernandes speelt overigens als gebruikelijk op tien; een positie waar Van de Beek ook voor in aanmerking zou kunnen komen.

Ten opzichte van de dramatische nederlaag tegen Tottenham Hotspur (1-6) blijft de complete defensie wél in tact bij Manchester United. Die wordt van rechts naar links gevormd Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire en Luke Shaw. De doelman is opnieuw David de Gea. Voorin verandert Solskjaer de opstelling wél: Mason Greenwood en de geschorste Antony Martial worden vervangen door Juan Mata en Daniel James. Marcus Rashford schuift vanaf de linkerflank door naar de spits.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Fred, McTominay, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, James