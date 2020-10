Imponerende Lewandowski pakt ruime voorsprong op Gerd Müller-index

Robert Lewandowski blijft doorrazen in de Bundesliga. De spits van Bayern München voegde zaterdagavond tegen Arminia Bielefeld twee treffers en staat na vier wedstrijden in de Bundesliga op zeven doelpunten. Daarmee ligt Lewandowski op koers om het seizoensrecord van Gerd Müller af te pakken; de legendarische oud-spits kwam in het seizoen 1971/72 tot veertig competitietreffers in Duitsland. Bayern won de wedstrijd met ruime cijfers: 1-4. De door PSV verhuurde Ritsu Doan maakte aan de kant van Arminia een goede indruk en tekende voor de enige treffer van de thuisploeg. Mike van der Hoorn speelde de hele wedstrijd bij Arminia.

Bayern opende vanaf het startsignaal het vuur op het doel van Arminia. Dat leidde al in de achtste minuut tot een doelpunt van Thomas Müller. De aanvallende middenvelder werd prachtig vrijgespeeld door Robert Lewandowski, zag zijn voorzet op Alphonso Davies mislukken, maar kon in de rebound zelf binnen tikken: 0-1. Het duurde tot aan de 26ste minuut voordat Bayern zijn tweede maakte. Leon Goretzka speelde Lewandowski aan, die op de rand van de zestien aannam en de linkerhoek uitzocht: 0-2.

In de blessuretijd van de eerste helft scoorde Lewandowski opnieuw. De spits werd in de zestien aangespeeld door Müller en zag zijn schot via het lichaam van verdediger Amos Pieper fortuinlijk het doel inrollen: 0-3. Lewandowski had vlak na rust de hattrick op zijn schoen, maar had ditmaal pech dat zijn inzet via de lat terug het veld in kwam. De Poolse spits leverde in de 51ste minuut wél een perfecte lage voorzet op Müller, die de bal bij de eerste paal binnen liep: 0-4.

De wedstrijd was daarmee lang en breed gespeeld, toch deed Arminia nog wat terug. Doan sprintte bij een counter van de thuisploeg naar voren en kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld. De Japanner omspeelde Benjamin Pavard met een schaar en vond met een droge knal de verre hoek: 1-4. Doan, die persoonlijk een uitstekende wedstrijd speelde, raakte even later via het been van Niklas Süle de lat. Bayern voltooide de wedstrijd niet met elf man: Corentin Tolisso probeerde met een sliding de doorgebroken Fabian Klos af e stoppen, maar raakte de benen van de spits en kreeg rood.