Wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal gaat als nachtkaars uit

Voor de zevende keer op rij heeft Manchester City in de Premier League gewonnen van Arsenal. In het eigen Etihad Stadium zegevierde de ploeg van Josep Guardiola met 1-0, dankzij een treffer van Raheem Sterling halverwege de eerste helft. Na de pauze was het voetbal van de ploeg van Guardiola minder, maar daar bracht Arsenal vrijwel niets tegenin. Met de overwinning herpakt Manchester City zich na teleurstellende resultaten tegen Leicester City (2-5 nederlaag) en Leeds United (1-1). Van een aantrekkelijke wedstrijd tussen het team van Guardiola en dat van zijn voormalig leerling Mikel Arteta was desondanks geen sprake.

Josep Guardiola kende een basisplaats toe aan Manchester City, maar de meest opvallende naam in de opstelling was die van Sergio Agüero. De aanvaller speelde zijn laatste wedstrijd op 22 juni tegen Burnley (5-0 zege), toen hij een zware knieblessure opliep. Tegenover zijn terugkeer stond de absentie van de geblesseerde Kevin De Bruyne. Manchester City won de laatste zes wedstrijden tegen Arsenal in de Premier League en zette halverwege de eerste helft de eerste stap om die reeks te continueren. Agüero sprintte door de as van het veld en bediende Phil Foden, die Héctor Bellerín uitkapte en op doel schoot. Zijn inzet werd gekeerd door Bernd Leno, die echter geen controle over de bal kreeg. Daardoor kon Raheem Sterling de rebound benutten: 1-0.

Over het geheel kwam Manchester City niet in de problemen in de eerste helft. Het gevaar van Arsenal bleef beperkt tot enkele momenten, zoals een inzet van Bukayo Saka na een één-twee met Pierre-Emerick Aubameyang. Doelman Ederson tikte de bal weg uit de rechterbovenhoek. In de openingsfase van de tweede helft had Arsenal vrij veel balbezit, maar kon het Manchester City niet in moeilijkheden brengen. Een kopbal van Nicolas Pépé belandde in de handen van Ederson; het duurde tot het laatste kwartier voordat Arsenal weer gevaarlijk werd.

Negen minuten voor tijd, kort nadat David Luiz bijna een eigen doelpunt had gemaakt bij het verwerken van een voorzet, legde Pépé aan voor een vrije trap van geruime afstand. De aanvaller krulde de bal net naast het doel van Ederson. Het ging bij de bezoekers vaak mis bij de laatste pass, waardoor het aantal doelpogingen zeer beperkt was. Bij Arsenal maakte Deadline Day-aanwinst Thomas Partey nog zijn debuut als invaller, maar Manchester City verdedigde de voorsprong met succes en heeft nu zeven punten verzameld uit de eerste vier wedstrijden. Arsenal heeft vijf wedstrijden gespeeld en behaalde daarin negen punten.