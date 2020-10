Zlatan Ibrahimovic keert ijzersterk terug en beslist Milanese derby

De Derby della Madonnina is zaterdagavond een prooi geworden voor AC Milan. I Rossoneri namen tegen Internazionale vroeg in de wedstrijd een dubbele voorsprong dankzij twee treffers van Zlatan Ibrahimovic, die hersteld is van zijn coronabesmetting. Inter kwam al snel terug in het duel via een intikker van Romelu Lukaku en dacht in de slotfase met een penalty op gelijke hoogte te kunnen komen, maar die werd teruggedraaid: 1-2.

Internazionale begon goed aan de wedstrijd, maar dat veranderde toen Ibrahimovic in de zestien op de hakken werd getikt door Aleksandar Kolarov. De Zweed zag zijn penalty vervolgens gekeerd worden door Samir Handanovic, maar had geluk dat hij de bal in de rebound alsnog kon binnentikken: 0-1. Drie minuten later was het opnieuw raak voor Ibrahimovic, die daarvoor ploeggenoot Rafael Leão dankte. Laatstgenoemde passeerde op de linkerflank Danilo D'Ambrosio en leverde een ragfijne lage voorzet af op Ibrahimovic: 0-2.

Internazionale - AC Milan: ? 13' - Zlatan Ibrahimovic ? 16' - Zlatan Ibrahimovic Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Daarmee was de wedstrijd nog lang niet gespeeld, want Inter knokte zich al snel terug. Ivan Perisic bereikte op de linkerflank de achterlijn en had geluk dat zijn lage voorzet via de vingertoppen van Gianluigi Donnarumma bij Romelu Lukaku belandde, die simpel binnen tikte: 1-2. Het spel bleef daarna op en neer golven. Inter had in de blessuretijd van de eerste helft pech dat een kopbal van Lukaku tegen de buitenkant van de paal ging.

Ook na rust bleken de Milanese clubs aan elkaar gewaagd. Internazionale had het meeste initiatief, terwijl Milan vooral gokte op de tegenaanval. Achraf Hakimi kreeg de grootste kans. De rechtsback dook in de zestien op bij de tweede paal en probeerde het met een zwevende kopbal, maar mikte vrij ver naast. Inter dacht in de 73ste minuut een penalty te krijgen, toen Lukaku na licht contact met Donnarumma naar de grond ging. De VAR oordeelde echter dat de doelman van Milan geen overtreding maakte en draaide de beslissing terug.

Lukaku kreeg in de 93ste minuut nog twee grote kansen, maar verlengde eerst een pass van Lautaro Martínez tot net naast de paal, en zag daarna een hakbal strandde op het lichaam van Donnarumma.