‘Virgil van Dijk ziet ergste vrees werkelijkheid worden na MRI-scan’

De knieblessure die Virgil van Dijk zaterdag opliep tegen Everton (2-2) blijkt ernstig. De verdediger van Liverpool heeft volgens beIN Sports zijn voorste kruisband afgescheurd en is naar verwachting zeven tot acht maanden uitgeschakeld. Dat blijkt uit de MRI-scan die zaterdagavond werd uitgevoerd in het ziekenhuis.

Van Dijk moest zaterdagavond al in de elfde minuut naar de zijlijn. De captain van het Nederlands elftal kwam hard in botsing met Everton-doelman Jordan Pickford, die met zijn voeten vooruit inkwam op Van Dijk. De getroffen 29-jarige mandekker greep direct naar zijn knie en liet zich vervolgens vervangen door Joe Gomez. De VAR boog zich daarop nog over het incident, maar besloot niet in te grijpen, omdat Van Dijk voorafgaand aan het moment buitenspel stond.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

In Engeland spreekt men schande van het besluit van arbiter Michael Oliver om Pickford niet tenminste een gele kaart te geven. Een strafschop voor Liverpool behoorde niet tot de opties, daar de videoarbitrage beoordeelde dat er sprake was van buitenspel in de aanloop naar het incident. Als Van Dijk inderdaad zeven à acht maanden uit de roulatie is, zou deelname aan het EK in gevaar kunnen komen. Dat toernooi begint immers over minder dan acht maanden.

In de studio van FOX Sports wordt zaterdagavond met ontzetting gereageerd op het nieuws. "Het zag er ook echt slecht uit", merkt Kees Kwakman op. "Met name het strekken van zijn been. Een schandalige overtreding. Je hield je hart vast toen de fysiotherapeut zijn been op het veld strekte" Arnold Bruggink had ook direct de vrees voor een ernstige blessure. "Je zag het meteen aan hem dat hij in de gaten had dat het niet goed zat. Je kunt met een kruisbandblessure ook gewoon wandelen."