Ronald Koeman zet Sergiño Dest in basiself van Barcelona

Sergiño Dest maakt zaterdagavond uit tegen Getafe zijn basisdebuut voor Barcelona in LaLiga. De van Ajax overgekomen back is het antwoord van Ronald Koeman op de blessure van Jordi Alba, daar de Nederlander wil blijven voortborduren op zijn 4-2-3-1-systeem. Dest maakte vlak voor de interlandperiode al zijn debuut als invaller: hij kwam in de slotfase van het thuisduel met Sevilla (1-1) als vervanger van Alba binnen de lijnen.

Koeman kiest in het Coliseum Alfonso Pérez zodoende voor Dest aan de linkerkant van de verdediging. De rest van de defensie wordt gecompleteerd door Sergi Roberto op rechts, en Gerard Piqué en Clément Lenglet in het hart van de defensie. Laatstgenoemde zat in het duel met Sevilla nog een schorsing uit. Frenkie de Jong en Sergio Busquets zijn opnieuw de controleurs, daar Miralem Pjanic slechts een training bij Barcelona afwerkte én drie wedstrijden met Bosnië-Herzegovina in de benen heeft.

Antoine Griezmann, de zeventienjarige Pedri en Ousmane Dembélé moeten voor de aanvallende impulsen zorgen en Lionel Messi speelt wederom als valse nummer negen met de nodige vrijheden. Dat betekent dat Philippe Coutinho en Ansu Fati op de bank beginnen. Getafe zal ongetwijfeld blijven vasthouden aan het traditionele 4-4-2-systeem; trainer José Bordalas heeft al zijn spelers tot zijn beschikking voor de clash vanaf 21.00 uur met de Catalanen.

Barcelona heeft elk van zijn vier laatste visites aan Getafe in winst omgezet en heeft al vijftien wedstrijden op rij niet van de club uit de provincie Madrid verloren. Zowel Barcelona als Getafe heeft zeven punten, al heeft de ploeg van Bordalas een wedstrijd meer in de benen.

Opstelling Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Dembélé; Messi.