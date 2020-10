Jacob Mulenga scoort na dik zes jaar meteen weer op Nederlandse bodem

Go Ahead Eagles heeft de stijgende lijn te pakken. Het team vam Kees van Wonderen was zaterdag met 3-0 te sterk voor FC Eindhoven en sloot een week met drie wedstrijden af met zeven punten. De club uit Deventer staat met twaalf punten uit acht duels op een zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Een van de doelpuntenmakers was debutant Jacob Mulenga, die op 27 april 2014 in dienst van FC Utrecht voor het laatst op Nederlandse bodem had gescoord.

Na nog geen half uur spelen nam Go Ahead de leiding: Sam Beukema kopte hard de 1-0 tegen de touwen. FC Eindhoven had kansen op de gelijkmaker, via Hugo Botermans en Jort van der Sande, maar ging met een minimale achterstand de rust in. Het duel leek lange tijd ook in 1-0 te eindigen, maar in de laatste acht minuten nam Go Ahead verder afstand.

?? En daar is Mulenga meteen! De spits scoort direct bij zijn debuut voor @GAEagles! #gaefce pic.twitter.com/2tJfGJTyqR — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 17, 2020

Mulenga, dertien minuten eerder ingevallen voor Kevin van Kippersluis, was er snel bij om de bal binnen te werken toen Sam Hendriks op de Eindhovense defensie stuitte. In de extra tijd tekende Bas Kuipers zelfs nog voor de 3-0, waarmee de ploeg van Van Wonderen zich vooral zeer effectief toonde. Het was bovendien de eerste thuiszege sinds 21 februari, toen NEC De Adelaarshorst met een 2-1 nederlaag verliet.

Go Ahead speelt komende vrijdag een uitwedstrijd tegen NEC, dat evenveel punten heeft maar een wedstrijd minder. FC Eindhoven, nummer dertien op de ranglijst, hoopt dezelfde dag tegen Jong AZ een einde te maken aan een reeks van vier duels zonder overwinning.

Mulenga maakte in het verleden furore bij FC Utrecht en na avonturen in Turkije en China zat de aanvaller sinds begin dit jaar zonder club. Na een succesvolle proefperiode tekende de Zambiaan een contract bij Go Ahead en dat is waarschijnlijk ook meteen zijn laatste verbintenis. "Geld motiveert mij niet meer zoveel. Ik wil uitgedaagd worden en tref hier bij Go Ahead Eagles een jonge groep en gepassioneerde fans. De mensen houden echt van deze club", zei hij deze week in gesprek met NPO Radio 1