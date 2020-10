Luis Suárez wijst Atlético Madrid de weg in aanloop naar CL-kraker

Atlético Madrid heeft eindelijk weer gewonnen in LaLiga. Na een indrukwekkende 6-1 zege op Granada in de eerste competitiewedstrijd volgden twee doelpuntloze remises en zaterdag zegevierde het team van Diego Simeone over Celta de Vigo: 0-2. Door de driepunter is Atlético op een vierde plaats terug te vinden. De Spaanse topclub maakt zich nu op voor een absolute kraker over vier dagen op de eerste speeldag van de Champions League: het bezoek aan Bayern München.

Het team van Simeone ging dankzij een doelpunt van Luis Suárez, de reddingen van Jan Oblak en het aluminium met een minimale voorsprong de rust in. Atlético ging in Vigo al snel aan de leiding; na zes minuten spelen ontving Suárez de bal van Manu Sánchez en schoot hij de bal in de rechterhoek. Celta groeide echter naarmate de eerste helft vorderde en kreeg legio kansen om de achterstand weg te poetsen.

De onnauwkeurige afwerking én de reddingen van Oblak stonden een doelpunt van Celta in de weg. De doelman redde bekwaam op pogingen van Iago Aspas, Santi Mina en José Fontán en had het geluk aan zijn zijde toen de vrijstaande Sergio Carreira de bal bij de tweede paal op het aluminium mikte. Enkele minuten was het juist Celta dat goed wegkwam toen Thomas Lemar de bal uit een hoekschop direct op de lat mikte.

In de openingsfase van de tweede helft ging de wedstrijd flink op en neer en was de beste kans voor Suárez. Iván Villar maakte de ruimtes echter klein en voorkwam een tweede treffer van de Uruguayaan. Atlético kreeg na de entree van Marcos Llorente en Yannick Ferreira-Carrasco meer grip op de wedstrijd, maar een tweede doelpunt van los Colchoneros bleef lange tijd uit. Diep in de extra tijd kopte Ferreira-Carrasco de bal binnen na een hard schot van Joao Félix op de lat: 0-2.