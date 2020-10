Invallers Haaland en Reus redden Dortmund; Kluivert getuige van wereldgoal

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag een nipte overwinning geboekt op TSG Hoffenheim. Lucien Favre koos ervoor om de nodige wijzigingen aan te brengen aan zijn ploeg en hield onder meer Erling Braut Haaland en Marco Reus in eerste instantie op de bank. De twee aanvallers speelde in de tweede helft echter een hoofdrol bij de enige goal van de wedstrijd. Justin Kluivert maakte tegelijkertijd zijn debuut voor RB Leipzig, dat mede door een wereldgoal afrekende met FC Augsburg en voorlopig aan kop gaat in de Bundesliga. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz boekte tegen FSV Mainz 05 zijn eerste overwinning van het seizoen.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 0-1

Haaland, Reus, Jude Bellingham, Roman Bürki en Raphaël Guerreiro begonnen in eerste instantie op de bank bij de bezoekers en zij zagen hoe de eerste aardige mogelijkheid van de wedstrijd voor de thuisploeg was. Mijat Gacinovic kreeg na twintig minuten spelen de ruimte om uit te halen, maar Marwin Hitz, de vervanger van Bürki, wist zijn inzet te pareren. Tien minuten voor de rust was ook Dortmund gevaarlijk via Giovanni Reyna en een paar minuten later waren die Borussen nog dichterbij de openingstreffer toen Thomas Meunier op de lat kopte.

Halverwege de tweede helft bracht trainer Lucien Favre met Reus en Haaland de nodige aanvalskracht in het veld en dit betaalde zich een kwartier voor tijd uit. Haaland werd op het randje van buitenspel gelanceerd met een kopbal en de jonge Noor legde de bal vervolgens panklaar voor Reus. Dit bleek uiteindelijk de enige treffer van de wedstrijd te zijn, aangezien kansen in de slotfase niet waren besteed aan Haaland, Reyna, Reus en Christoph Baumgartner.

FC Augsburg - RB Leipzig 0-2

Dani Olmo was na een kwartier spelen dicht bij de openingstreffer, maar Rafal Gikiewicz had een goede redding in huis. Op slag van rust was het vervolgens wel raak toen Olmo de rol van aangever op zich nam en Angeliño bij de tweede paal in kon koppen. In de tweede helft waren de beste kansen eveneens voor de bezoekers en een halfuur voor tijd was het al bijna raak via Dayot Upamecano. FC Augsburg wist deze mogelijkheid nog te overleven, maar moest een minuut of vijf later alsnog capituleren toen Poulsen op aangeven van opnieuw Olmo fraai raak volleerde. De Deen kreeg in de slotfase kansen om de marge verder uit te breiden, maar wist niet meer te scoren. In de absolute slotfase volgde nog het debuut van Kluivert: hij kwam in de blessuretijd in het veld voor Angeliño.

Voor het 'Marco van Basten-moment' van dit weekend schakelen we door naar Augsburg! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0-1

Leverkusen begon het seizoen met gelijke spelen tegen VfL Wolfsburg, RB Leipzig en VfB Stuttgart en kon op bezoek in Mainz dus wel een opsteker gebruiken. Na een halfuur spelen was er ook een eerste meevaller voor Bosz en zijn manschappen toen Leon Bailey een corner voor het doel slingerde en Lucas Alario raak kopte. In de slotfase dreigde het uiteindelijk nog penibel te worden voor Leverkusen toen Edmon Tapsoba ogenschijnlijk met een rode kaart in moest rukken. Na raadpleging van de VAR ging de centrale verdediger echter alsnog vrijuit en kwam die Werkself niet meer in de problemen.

Hertha BSC - VfB Stuttgart 0-2

Het team van Bruno Labbadia kon in de eerste 45 minuten amper voor gevaar zorgen en kwam al snel op achterstand. Na een vrije trap van Daniel Didavi kopte de vrijgelopen Marc-Oliver Kempf de bal in de negende minuut binnen: 0-1. In het restant van de eerste helft bleef Stuttgart het betere van het spel hebben. Na 68 minuten spelen gooide Gonzalo Castro het duel in Berlijn in het slot. De middenvelder liet Deyovaisio Zeefuik, die na 21 minuten was ingevallen voor Peter Pekarik, achter zich, ging een één-twee aan met zowel Sasa Kalajdzic als Mateo Klimowicz en schoot raak: 0-2. Het team van Pellegrino Matarazzo is met zeven punten uit vier duels op een derde plaats in de Bundesliga terug te vinden, terwijl Hertha na de derde nederlaag op rij net boven de rode streep blijft staan.

SC Freiburg – Werder Bremen 1-1

Ondanks zijn twee doelpunten in de laatste wedstrijd die Werder Bremen speelde, het oefenduel met St. Pauli (4-1) van tien dagen geleden, bleef Tahith Chong negentig minuten op de bank. Hij zag Freiburg na een kwartier de score openen: Philipp Lienhart kon van dichtbij afwerken nadat een corner van Vincenzo Grifo tweemaal werd verlengd. De 2-0 van Jonathan Schmid werd halverwege de eerste helft afgekeurd vanwege een buitenspelsituatie. Kort daarna kwam Werder Bremen op gelijke hoogte uit een penalty: na een ovetreding van Nicolas Höfler op Leonardo Bittencourt bepaalde Niclas Füllkrug de eindstand. Werder staat na het gelijkspel op de zesde plaats, met zeven punten uit de eerste vier duels.