Van der Sar tweet frustratie; Pickford heeft boodschap voor Van Dijk

De wedstrijd tussen Everton en Liverpool (2-2) van zaterdagmiddag houdt de gemoederen in Engeland bezig. Na afloop van de wedstrijd wordt met name over drie momenten gediscussieerd: het uitvallen van Virgil van Dijk na een charge van Jordan Pickford, de rode kaart van Richarlison na een forse tackle op Thiago Alcántara en de afgekeurde treffer van Liverpool in de blessuretijd van de wedstrijd. Bij Jürgen Klopp leven de nodige frustraties.

Van Dijk moest de strijd al na tien minuten staken. De centrale verdediger was met een corner mee naar voren gekomen en was in de vijandelijke zestien het slachtoffer van een wilde tackle van Pickford. Van Dijk stond op dat moment buitenspel, waardoor er geen penalty werd toegekend. De overtreding werd zelfs niet bestraft met een kaart. "Hij schopt hem gewoon. Ik moet de beelden nog eens terugzien", zegt Klopp na afloop tegen BT. "Ik heb het afgekeurde doelpunt wel gezien. Op het beeld dat ik zag, was het geen buitenspel. Kan iemand me dat uitleggen?"

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Klopp doelde op een doelpunt van Jordan Henderson in de blessuretijd. De middenvelder dacht zijn ploeg een 2-3 overwinning te bezorgen, maar aangever Sadio Mané zou in de aanloop naar de treffer nipt buitenspel hebben gestaan. De VAR trok een lijn ter hoogte van de arm van Mané. Daarmee zou hij achter de defensie hebben gestaan. "Ik ben een groot voorstander van de VAR, maar je rekent erop dat ze de juiste beslissingen nemen", verzucht Klopp.

"Vorig seizoen stonden we met een oksel buitenspel tegen Aston Villa", doelt de oefenmeester op een doelpunt van Roberto Firmino dat in november 2019 werd afgekeurd tijdens een 1-2 overwinning. "Nu is het niet eens een oksel. Ik heb nu al tien interviews gegeven en ik hoor van iedereen dat het geen buitenspel was. Maar echt vrolijk word ik daar niet van." De beslissing van arbiter Michael Oliver om het doelpunt leidt ook op sociale media tot onbegrip.

Voor welke club je ook bent, op deze manier wil je een doelpunt niet geannuleerd zien worden! Wat een gekte!!! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Edwin van der Sar, de algemeen directeur van Ajax, vindt de bemoeienis van de videoscheidsrechter te ver gaan. "Dit voelt niet meer als voetbal met al deze beslissingen die door computerprogramma's worden genomen! De VAR zou er moeten zijn om fouten te herstellen of om een duidelijk buitenspelgeval aan te kaarten die de scheidsrechter is ontgaan, maar niet hiervoor", stelt de voormalig Premier League-keeper. Analist Gary Lineker klaagt eveneens op Twitter. "Ik ben blij voor Everton, maar de VAR zuigt echt het leven uit de wedstrijd."

Ook over de overtreding op Van Dijk wordt nog veel gesproken. De tackle van Pickford was 'niet best', stelt Klopp. "Virgil speelt al met pijn, maar hij kon niet doorgaan", merkte hij tijdens de wedstrijd. "Het leek mij een duidelijke penalty. Maar toen bleek dat de vlag omhoog was gegaan voor buitenspel. Je zou denken dat er nog even naar de overtreding werd gekeken, maar dat leek niet het geval. Wat kan ik erover zeggen? Een keeper kan zo'n overtreding niet maken."

?? Jürgen Klopp na de Merseyside-derby: "We weten nog niet wat Thiago Alcantara heeft, maar het ziet er op dit moment niet goed uit" Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Henderson, de aanvoerder van Liverpool, moet de beelden nog terugzien. "Iedereen blijft me ernaar vragen, dus het was vast niet zo'n correcte sliding. Na de wedstrijd bood Pickford aan mij zijn excuses aan. Hij vroeg of ik de boodschap kon doorgeven aan Virgil", vertelt de middenvelder. Klopp vreest dat Liverpool twee blessures overhoudt aan de derby. "Toen ik net van het veld stapte, vertelde Thiago dat hij denkt een blessure te hebben opgelopen door Richarlison", verwijst de Duitser naar de late overtreding van de Braziliaan, die met rood van het veld ging. "We zijn met Virgil al een speler kwijtgeraakt en nu misschien nog iemand. Het was niet bepaald onze dag."