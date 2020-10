Sam Lammers redt de eer in zware nederlaag tegen AZ-opponent

Napoli heeft Atalanta een flink pak slaag gegeven in de Serie A. Het team van trainer Gennaro Gattuso was zaterdagmiddag met 4-1 te sterk voor de bezoekers, die sinds de 5-1 nederlaag tegen Manchester City op 22 oktober 2019 niet meer met minimaal drie doelpunten verschil hadden verloren. Napoli, dat donderdag in het kader van de Europa League tegen AZ speel, stond in de rust al met 4-0 voor, waarna Sam Lammers als invaller voor de einstand in het Stadio San Paolo zorgde.

In de eerste twintig minuten waren Napoli, met Tiemoué Bakayoko als debutant, en Atalanta, met Marten de Roon als enige Nederlander in de basis, op papier aan elkaar gewaagd, maar daarna nam de thuisploeg in slechts twintig minuten tijd verdiend én fors afstand. Na een voorzet van Giovanni Di Lorenzo was het uiteindelijk Hirving Lozano die zijn voet tegen de bal zette: 1-0. De ex-PSV’er voelde zich duidelijk op zijn gemak in het nieuwe 4-2-3-1-systeem en tekende ook voor de 2-0: een heerlijk schot in de rechterhoek.

Een hard schot van Matteo Politano betekende al snel de 3-0 en twee minuten voor rust profiteerde Victor Osimhen van een fout van Cristian Romero. De aanvaller schoot de bal in de linkerhoek en vloog daarna in de armen van Gattuso: 4-0. In de tweede helft probeerde Atalanta, waar Josip Ilicic na een maandenlange depressie zijn rentree maakte, terug in de wedstrijd te komen, maar het was Napoli dat maar weinig ruimte nodig had om gevaarlijk te zijn. Marco Sportiello voorkwam diverse keren een ruimere nederlaag in Napels.

Sam Lammers, de supersub van Atalanta! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Lammers redde veertien minuten na zijn invalbeurt voor Alejandro Gómez de eer voor Atalanta: Romero ontweek twee tackles en zag hoe de Nederlander na zijn pass voor de tweede keer in de Serie A scoorde. Tot meer was la Dea echter niet in staat. Atalanta, waar Hans Hateboer negentig minuten op de bank bleef, speelt komende woensdag zijn eerste Champions League-wedstrijd: uit bij FC Midtjylland. Een dag later speelt Napoli in eigen huis tegen AZ.