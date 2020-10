PSV ziet tweetal wegvallen door positieve coronatesten

Eran Zahavi en Jordan Teze zijn zondagmiddag niet van de partij als PSV het opneemt tegen PEC Zwolle. De Eindhovenaren melden zaterdagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller en de verdediger allebei ontbreken vanwege een positieve coronatest.

Teze testte vorige week al positief bij Jong Oranje en maakte vrijdag zijn rentree in de spelersgroep. Testen hebben echter uitgewezen dat de verdediger nog niet voldoet aan de eisen om mee te mogen doen tegen PEC. De eisen om een wedstrijd te spelen zijn strenger dan de eisen om weer mee te mogen trainen en in overleg met de KNVB is PSV tot de conclusie gekomen dat hij nog niet in actie mag komen.

Zahavi testte op zijn beurt positief nadat hij was teruggekeerd van interlandverplichtingen. De spits speelde in de afgelopen week met Israël tegen Schotland, Tsjechië en Slowakije en werd vervolgens onderworpen aan een coronatest. Zahavi is inmiddels voor 72 uur in quarantaine gegaan, waarna zijn situatie opnieuw geëvalueerd zal worden.

Het nieuws zal als een tegenvaller komen voor trainer Roger Schmidt, aangezien het duo in aanmerking kwam voor een basisplaats tegen PEC. Zahavi geldt nu bovendien als een twijfelgeval voor de eerste Europa League-wedstrijd die de Eindhovenaren dit seizoen af moeten werken. PSV treedt aanstaande donderdag in de groepsfase van het toernooi aan tegen Granada.