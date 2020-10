VAR voorkomt late zege Liverpool in enerverende Merseyside Derby

Everton en Liverpool hebben elkaar zaterdagmiddag in evenwicht gehouden. De twee clubs uit Liverpool maakten er een enerverende Merseyside Derby van, die uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel eindigde. Het meest spraakmakende moment vond al vroeg in de wedstrijd plaats toen Virgil van Dijk het slachtoffer werd van een charge van Jordan Pickford en zich moest laten vervangen. De centrale verdediger geldt nu als twijfelgeval voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van aankomende woensdag. Voor Everton betekent het gelijkspel het eerste puntverlies van het seizoen, al blijven the Toffees voorlopig wel de koploper. Liverpool is voor nu de nummer twee van de Premier League.

Liverpool kon een goede start na de 7-2 nederlaag tegen Aston Villa van voor de interlandonderbreking wel gebruiken en met een goal van Sadio Mané in de derde minuut werd manager Jürgen Klopp op zijn wenken bediend. Nadat Andy Robertson aan de linkerkant de bal oppikte, kon Mané op aangeven van de Schot het leer in het dak van het doel knallen. De euforie maakte echter al snel plaats voor zorgen door het uitvallen van Van Dijk. De centrale verdediger was met een corner mee naar voren gekomen en was in de vijandelijke zestien het slachtoffer van een forse charge van Pickford. Van Dijk moest zich daarop laten vervangen door Joe Gomez en na raadpleging van de VAR besloot scheidsrechter Michael Oliver het incident onbestraft te laten.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Na het uitvallen van Van Dijk waren er nul Nederlanders over, daar Georginio Wijnaldum het duel op de bank begon. Everton ging nadat alle commotie wat was weggezakt op zoek naar de gelijkmaker en na twintig minuten spelen had Adrián in eerste instantie een goede redding in huis op een inzet van Dominic Calvert-Lewin. Uit de daaropvolgende corner was het echter toch raak toen Michael Keane het hoogst sprong en de bal hard tussen de handen van Adrián door kopte. Een fraaie redding van Pickford op een indirecte vrije trap van Trent Alexander-Arnold stond niet lang daarna een nieuwe voorsprong voor Liverpool in de weg en ook in het restant van de eerste helft werd niet meer gescoord.

Een paar minuten na de onderbreking probeerde Jordan Henderson het met een poeier van de rand van de zestien en Pickford zag deze inzet tot zijn opluchting over zijn doel vliegen. Ook Everton liet zich na de rust niet onbetuigd en een fraaie voorzet van James Rodríguez werd door Richarlison bijna tot doelpunt gepromoveerd. De Braziliaan zag zijn inzet echter op de paal eindigen en een paar minuten later werd ook een inzet van James gekeerd door Adrián. In een fase waarin het spel op een neer golfde was het vervolgens Liverpool dat een kleine twintig minuten voor tijd op voorsprong kwam. De bezoekers hadden daar wel een gelukje voor nodig, aangezien Mohamed Salah kon profiteren van een ongelukkig moment van Yerry Mina. De verdediger slaagde er niet in om een bal weg te werken en Salah knalde daarop zonder genade raak.

Pickford voorkwam met een goede redding op een kopbal van Joël Matip vlak daarop erger voor Everton en ook Salah nam het vijandelijke doel onder vuur. De eerstvolgende treffer viel echter aan de overkant toen Lucas Digne de bal met links voor het doel slingerde en een boven iedereen uittorenende Calvert-Lewin raak kopte. Van een slotoffensief van the Toffees kwam het vervolgens niet meer, daar Richarlison na een forse charge op Thiago Alcántara in moest rukken. Wijnaldum maakte daarop in de blessuretijd nog zijn entree als invaller voor Fabinho en hij leek net op tijd binnen de lijnen te staan om de winnende treffer mee te maken. Henderson dacht zijn ploeg namelijk een 2-3 overwinning te bezorgen, maar aangever Mané bleek na raadpleging van de VAR in de aanloop naar de treffer nipt buitenspel te hebben gestaan.