Frank Lampard heeft nog geen plek in basiself voor Hakim Ziyech

Hakim Ziyech kan zaterdagmiddag zijn officiële debuut gaan maken namens Chelsea. De van Ajax overgenomen spelmaker start tegen Southampton niet vanaf de aftrap, maar zit wel op de bank. Mason Mount, Kai Havertz, Christian Pulisic en Timo Werner vormen in eerste instantie het aanvallende kwartet van manager Frank Lampard.

Ziyech liep in de voorbereiding op dit seizoen een blessure op en was daardoor tot nu toe nog niet van de partij. Afgelopen week maakte hij al wel minuten bij de nationale ploeg van Marokko en de spelmaker is nu dus ook fit genoeg voor een eventueel Premier League-debuut.

Dit nieuws zal als geroepen komen voor Lampard, aangezien Chelsea voorin wel wat extra creativiteit kan gebruiken. The Blues lieten dit seizoen al punten liggen tegen Brighton & Hove Albion en West Bromwich Albion en verloren ook van Liverpool.

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Chilwell; Kanté, Jorginho; Pulisic, Havertz, Mount; Werner.

Wissels Chelsea: Caballero, Tomori, James, Hudson-Odoi, Ziyech, Abraham, Giroud.