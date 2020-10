Granada waarschuwt PSV en zet Sevilla en Luuk de Jong opzij

Granada lijkt klaar voor de ontmoeting met PSV in de Europa League. De ploeg van Diego Martinez zegevierde zaterdagmiddag met 1-0 over streekgenoot Sevilla, waar Luuk de Jong na rust als invaller zijn opwachting maakte. Door de overwinning komt Granada, dat donderdag in Eindhoven speelt, op tien punten uit vijf duels en neemt men een verrassende tweede plek in LaLiga in. Sevilla staat zevende, met zeven punten en een wedstrijd minder gespeeld.

De eerste helft tussen Granada en Sevilla was er een op het scherpst van de snede. Pablo González Fuertes trok in de eerste 45 minuten in het Nuevo Los Cármenes liefst zes gele kaarten, waarvan een tot een rode prent leidde. Joan Jordán kreeg in de vierde minuut van de extra tijd een gele kaart voor een charge op Roberto Soldado en zag tot zijn grote verbazing hoe González Fuertes daarna een rode prent trok. De middenvelder was namelijk in de veronderstelling dat niet hij maar Marcos Acuña een minuut eerder een gele kaart had gekregen voor een overtreding op wederom Soldado.

De beste kansen in het eerste bedrijf waren voor Sevilla. Een vroeg schot van Suso belandde in de handen van Rui Silva, die een kleine tien minuten later zag hoe Jordán het leer maar net naast kopte na een heerlijke voorzet van Jesús Navas. Een van richting veranderd schot van Munir El Haddadi betekende ook maar net niet de 0-1. De beste mogelijkheid van Granada was een schot van Luis Milla: Yassine Bounou zag de inzet rakelings langs de paal gaan.

Na de onderbreking kwamen De Jong en Lucas Ocampos binnen de lijnen voor Suso en Carlos Fernández. Julen Lopetegui had zich in de eerste helft al genoodzaakt gezien om de geblesseerde Sergio Escudero te vervangen door Acuña. Sevilla oogde, mede door de ondertalsituatie, vermoeid in de tweede helft en het was aan Bounou te danken dat een inzet van Antonio Puertas na dik een uur spelen niet de 1-0 betekende.

De ploeg van Martinez speelde de bal goed rond, zocht naar ruimtes en kwam negen minuten voor het einde op 1-0. Na een voorzet van Dimitri Foulquier gaf Yangel Herrera alles wat hij in zich had en werkte hij de bal achter Bounou. Daar had Sevilla, waar Youssef En-Nesyri en Franco Vazquez hun opwachting hadden gemaakt, niet meer van terug.