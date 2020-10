‘Premier League-droomstart leidt tot frustratie over handelswijze Zidane’

James Rodríguez beleeft momenteel een droomstart bij Everton en de Colombiaan was in zijn eerste vijf wedstrijden al goed voor drie doelpunten en drie assists. Het goede spel van de middenvelder is ook bij zijn oude club Real Madrid niet onopgemerkt gebleven en volgens AS is er bij de Koninklijke wat frustratie ontstaan over de manier waarop trainer Zinédine Zidane is omgegaan met zijn voormalige pupil.

James keerde vorig jaar zomer na twee jaar bij Bayern München terug in het Santiago Bernabéu, maar meer dan een bijrol was er niet weggelegd voor de spelmaker in Madrid. De 76-voudig international van zijn land kwam afgelopen seizoen slechts acht keer in actie in LaLiga, terwijl er in de Champions League maar twee optredens voor hem waren weggelegd.

Nu James ogenschijnlijk zonder moeite zijn topvorm weer heeft opgepikt in de Premier League, zou de clubleiding van Real Madrid zich nu afvragen waarom hij er onder Zidane niet aan te pas is gekomen. Een aantal hooggeplaatste personen binnen de club zou James gedurende het afgelopen seizoen meerdere malen hebben aangeprezen als ‘erg bruikbaar’, maar deze boodschap was niet aan de oren van Zidane besteed.

Real Madrid liet hem afgelopen zomer gratis gaan om zijn forse salaris uit de boeken te krijgen en inmiddels vraagt men zich af of de club hier wel goed aan heeft gedaan. Naast James worden volgens de berichtgeving ook vraagtekens geplaatst bij de manier waarop Zidane is omgegaan met Sergio Reguilón en Dani Ceballos, die nu voor respectievelijk Tottenham Hotspur en Arsenal spelen. De twee Spanjaarden worden eveneens gezien als spelers die meer hadden kunnen toevoegen dan waar zij tot nu toe de kans voor hebben gekregen.